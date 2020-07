Seniors de La Estancia School celebran juramentación

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS-.Bajo estrictos lineamientos de seguridad sanitaria, la generación 2020 de La Estancia School celebró su anhelada ceremonia de juramentación.

Los 78 seniors, acuñando el lema Just One Last Time, culminaron así su segunda etapa formativa.

El evento -programado en mayo previo a la pandemia- se conmemoró el pasado 12 de junio en el campus de la institución educativa. La decoración fue de carácter discreto, realzando el blanco, azul marino y amarillo, colores propios de la Estancia.

Durante la ceremonia de entrega de títulos a la que únicamente acudieron padres y cuerpo docente, directivos -en un hito del distanciamiento social- manifestaron el orgullo que sentían de poder compartir ese día con los futuros universitarios.

El discurso salutatorio estuvo a cargo de Andrea Chávez, quien rememoró sus vivencias al tiempo que alentó a la nueva generación de bachilleres bilingües a no rendirse frente a los obstáculos venideros.

En cuanto al dress code, las jóvenes arribaron a la cita pautada a las 10:00 de la mañana ataviadas en cálidos vestidos de románticos y estampados clásicos -y una que otra arriesgada en tonos vibrantes- mientras que los varones mantuvieron en los códigos estéticos para la ocasión: un término medio del business casual.