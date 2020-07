El contundente mensaje de rapero que tuvo supuesta relación con esposa de Will Smith

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El escándalo que envuelve al matrimonio entre el actor Will Smith y la también actriz Jada Pinkett continúa y cada vez se convierte en una historia llena de giros y nuevos detalles que mantiene expectantes a los cientos de seguidores de la pareja y del tercero en discordia.



Se trata del cantante August Alsina, quien recientemente afirmó durante una entrevista con Angela Yee, haber sostenido una relación amorosa de varios años con la esposa de Will Smith y no solo eso, sino que aseguró que el protagonista de "Soy Leyenda" sabía lo que ocurría.

VEA: ¿Jada Pinkett tuvo un amante con la aprobación de Will Smith?



Ante los fuertes señalamientos, fue necesario que los representantes de la pareja salieran en su defensa a través de un comunicado en el que desmentían las declaraciones dadas por el rapero de 27 años. " “La relación entre Jada y Alsina no es cierta. Absolutamente nada de eso es verdad", reza el documento.

ADEMÁS: Esposa del actor Will Smith asegura que "quiere ser su amiga"

Alsina responde

Sin embargo, el joven que asegura haberse enamorado perdidamente de Jada Pinkett de 48 años, salió a defender su versión de los hechos y a través de su cuenta de Instagram dejó un evidente mensaje dirigido hacia los Smith.







"La verdad y transparencia nos incomoda, sí, pero no puedo disculparme por eso. Una torre de la verdad nunca puede caer, solo una torre de mentiras puede hacer eso. Mi verdad es mi verdad, y es mía. Aquí no hay correcto o incorrecto, simplemente es", escribió el cantante en su publicación.



Por su parte, Jada dejó entrever en su última publicación en Twitter que hablaría del tema en el programa "Red Table Take", el cual dirige junto a su madre y su hija, por lo que la duda se mantiene vigente.

VEA TAMBIÉN: Extravagantes, rebeldes y polémicos, así son los tres hijos de Will Smith