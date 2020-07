Nick Cordero, astro de Broadway, muere de covid-19

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El actor nominado al Tony, Nick Cordero, quien interpretó a tipos rudos en obras de Broadway como “Waitress”, “A Bronx Tale” (“Una historia del Bronx”) y “Bullets Over Broadway” (“Balas sobre Broadway”), murió en Los Ángeles de complicaciones de salud graves tras haber contraído el coronavirus. Tenía 41 años.



Cordero, quien era canadiense de ascendencia costarricense, falleció el domingo en el hospital Cedars-Sinai después de más de 90 días internado, dijo su esposa, Amanda Kloots. “Dios tiene otro ángel en el cielo ahora”, escribió Kloots en Instagram. “Nick era una luz tan brillante. Era amigo de todos, le encantaba escuchar, ayudar y especialmente hablar. Era un actor y músico increíble. Amaba a su familia y amaba ser papá y esposo”.



Cordero entró a la sala de emergencias el 30 de marzo y tuvo una larga serie de complicaciones, incluyendo pequeños derrames cerebrales, coágulos sanguíneos e infecciones sépticas. Tuvieron que realizarle una traqueotomía y le colocaron un marcapasos temporal. Estuvo intubado e inconsciente, le amputaron la pierna derecha y se exploró la posibilidad de realizarle un trasplante doble de pulmón.





Broadway y la comunidad actoral expresaron su dolor tras la noticia del deceso de Cordero. Lin-Manuel Miranda tuiteó: “Qué perdida, qué luz”. Bernadette Peters envió amor a su viuda y pequeño hijo. Y muchos pidieron a la gente usar cubrebocas en su memoria.

Vea aquí: Drama del actor Nick Cordero al perder una pierna por el coronavirus



Viola Davis fue otra de las que expresó sus condolencias a la familia de Cordero: “Mi corazón está con todos ustedes”. La actriz de Broadway y presidenta de la asociación Actors’ Equity, Kate Shindle, tuiteó que estaba con “el corazón destrozado por su familia y profundamente entristecida por la pérdida de este actor talentoso tan querido”.



Durante la hospitalización de Cordero, Kloots le enviaba cada día videos de su hijo de un año, Elvis, para que los pudiera ver si despertaba, e instó a sus amigos y admiradores a unirse para cantar juntos diariamente. Una página de GoFundMe para pagar por los gastos médicos de Cordero ha recaudado cerca de 600,000 dólares.



“Le digo ‘vas a salir caminando de ese hospital amor. Lo creo. Yo sé que puedes’”, dijo Kloots a “CBS This Morning” recientemente. “‘Vamos a volver a bailar, vas a volver a abrazar a tu hijo’. Mi diálogo es ‘no te pierdas, enfócate’”.



El larguirucho Cordero dio vida al amenazador personaje de Earl, el esposo separado de Jessie Mueller, en el musical “Waitress”, así como a Sonny en “A Bronx Tale” de Chazz Palminteri. Fue en la producción de “Bullets Over Broadway” que conoció a su esposa, con quien se casó en 2017.



Miembros del elenco de “Waitress” — Jessie Mueller, Keala Settle, Kimik Glenn y la compositora Sara Bareilles — ayudaron a recaudar fondos para Cordero haciendo versiones de su canción “Live Your Life”. Sylvester Stallone le envió un video con sus buenos deseos.



Kloots había dicho que era difícil saber si Cordero entendió lo que le pasó, pero dijo que podía responder a indicaciones mirando arriba o abajo cuando estaba despierto.



Cordero interpretó a un mafioso de bajo rango deslumbrado por el drama en “Bullets Over Broadway”, una adaptación teatral de la película de Woody Allen de 1994 por la que fue nominado al Tony al mejor actor de reparto en un musical. El actor se mudó con su familia a Los Ángeles para actuar en “Rock of Ages”.



En la pantalla chica, apareció en varios episodios de “Blue Bloods” y “Law & Order: Special Victims Unit”. También tuvo un papel en la película “Going in Style” (“Un golpe con estilo”).



El actor Stevie Van Zandt, también guitarrista de Bruce Springsteen, le ofreció su primer papel en televisión en el episodio final de “Lilyhammer”. Luego que Cordero fue hospitalizado, Van Zandt hizo equipo con Constantine Maroulis y Vincent Pastore para hacer un video interpretando “Live Your Life”.



Cordero apareció por última vez en el escenario en una presentación de “Little Shop of Horrors” (“La tiendita del horror”) en el Centro Kennedy. Sus créditos off Broadway incluyen “The Toxic Avenger” y “Brooklynite”.



El virus ha afectado a otros veteranos de Broadway, incluidos los actores Danny Burstein, Tony Shalhoub, Brian Stokes Mitchell, Gavin Creel, Aaron Tveit y Laura Bell Bundy, así como al compositor David Bryan. La enfermedad también cobró la vida del dramaturgo galardonado con el Tony Terrence McNally.