“Yo, Ennio Morricone, he muerto”: emotiva carta de despedida del compositor italiano

ROMA, ITALIA.- “Yo, Ennio Morricone, he muerto”, así inicia la carta de amor y despedida del famoso escritor italiano que murió este lunes a la edad de 93 años.

En la emotiva carta se despide de sus familiares y amigos y además “renueva” su amor a su esposa, María.



Morricone, autor de algunas de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, falleció en horas de la madrugada mientras estaba hospitalizado por las complicaciones surgidas tras caerse días atrás y romperse el fémur.

Entrevista a Ennio Morricone en 2018: 'que la música siga sonando'

Tras el deceso, se conoció la triste noticia en la voz de Giorgio Assumma, amigo del compositor quien salió a la puerta del hospital para leer la conmovedora carta de despedida que el mismo Morricone había escrito antes de fallecer.



“Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto”, empieza diciendo en la nota.



Morricone, que ganó dos premios Oscar como compositor, explica en la carta que solo hay una razón para despedirse de este modo: “No quiero molestar”.

En sus líneas cita a algunos amigos y a sus hermanas, Adriana, Maria y Franca; a sus cuatro hijos, Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni; y a sus nietos, Francesca, Valentina, Francesco y Luca. "Espero que entiendan cuánto los he amado", les dice.



Finalmente le dedica unas líneas a su esposa, María Travia, con la que compartió su vida desde que se conocieran en 1950. “A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós”, concluye.

Esta es la carta completa:

Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto.



Pero un recuerdo particular es para Peppucio y Roberta, amigos fraternos muy presentes en estos últimos años de nuestra vida.



Hay sólo una razón que me empuja a despedirme de este modo y a tener un funeral privado: no quiero molestar.



Saludo con mucho cariño a Ines, Laura, Sara, Enzo y Norbert por haber compartido conmigo y con mi familia gran parte de mi vida.



Quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, Maria y Franca y sus seres queridos y hacerles saber cuánto las quise.



Un saludo lleno, intenso, profundo a mis hijos Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni, mi nuera Monica y a mis nietos, Francesca, Valentina, Francesco y Luca.



Espero que entiendan cuánto los he amado.



Por último María (pero no última). A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar.



A ella es mi más doloroso adiós.

