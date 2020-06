El primer mensaje de Pablo Alborán tras declararse gay

MADRID, ESPAÑA.- El cantante Pablo Alborán sorprendió a sus seguidores hace unas semanas al revelar que era homosexual "y que no pasaba nada"; ahora que se celebró el día del orgullo gay recibió cientos de mensajes de cariño.



El artista español compartió un video en sus redes sociales para agradecer directamente a sus seguidores y a todos aquellos que le han brindadomucho apoyo tras anunciar su orientación sexual.



Fue durante las grabaciones de su nuevo disco que Alborán aprovechó para expresar su gratitud y valoración a las historias personales que algunos de sus seguidores han decidido compartir con él.

Vea aquí: Salen a la luz fotos del exnovio de Pablo Alborán tras declararse homosexual



"Familia, un millón de gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo estos días, por todos los mensajes de cariño y amor, por las cosas tan personales y tan bonitas que me estáis compartiendo. Estoy recibiendo historias preciosas, súper inspiradoras, me alegro muchísimo de todas las cosas bonitas que me estáis diciendo, y que sepáis que me estáis inspirando muchísimo para todo lo que viene. Os mando un beso fuerte y estoy súper feliz", dijo.





Además, aprovechó para publicar la fotografía de un arcoíris en una calle junto al mensaje: "Dibuja libremente el camino... #AVivirQueLVidaSeVa #pride".