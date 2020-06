Filtran fotos del primer matrimonio de Natti Natasha  

La reguetonera de 33 años no ha hecho ninguna declaración al respecto.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Sorprendidos quedaron todos los fanáticos de Natti Natasha luego de que se filtraran las imágenes de su primera boda.



Las imagenes de la bella cantante fueron publicadas en la cuenta de Instagram de "El Gordo y la Flaca" después de ser posteadas por el experto en moda y belleza, Jomari Goyso.

Goyso escribió: "Compartieron unas fotos de #NattiNatasha cuando se casó antes de ser famosa. ¡Se ve bella!".



Acostumbrados a ver a Natti bastante sensual en sus fotografías, sus seguidores no dudaron en asegurar que su belleza es natural porque en la juventud lucía muy hermosa.

Muchos escribieron que parece otra mujer y casi no la reconocen. "Se veía mejor antes", "Era bonita antes de todo lo que se ha hecho", entre otros comentarios.



La reguetonera de 33 años no ha hecho ninguna declaración al respecto.

