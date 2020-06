adele cumple 32 años con una vida destinada al éxito

estados unidos

Hace unos días se reveló una fotografía de Adele que impactó a todos al raparse el cabello al puro estilo de Britney Spears, y aunque muchos de sus seguidores relacionaron el radical cambio de look de la intérprete de Someone Like You con el lanzamiento de su nuevo álbum, hoy la cantante arriba a sus 32 años y al igual que su nueva imagen, en este día sus seguidores tienen muchos motivos para recordar los mejores momentos de su trayectoria.

Una vida destinada al éxito

Adele es una de las que más se ha destacado por su estilo y por la manera que tiene de hacer música de una forma auténtica, además de convertirse en inspiración para millones de mujeres, no solo por sus canciones, sino por la manera que tiene de pensar. Nació el 5 de mayo de 1988 en Tottenham, Londres, Inglaterra. Su madre fue Penny Adkins, una inglesa que tuvo que afrontar sola la responsabilidad de criarla, ya que su padre, el galés Mark Evans, era alcohólico y las abandonó cuando ella tenía dos años. La cantante recibió una gran influencia musical materna, ya que era Penny quien la animaba a cantar en reuniones de amigos y la llevaba con ella a conciertos. A los cuatro años ya adoraba cantar e imitaba a las Spice Girls, el grupo británico femenino más importante de aquella época y quienes se convirtieron en su más grande influencia. A partir de este momento, Adele dio un salto de MySpace a los escenarios, ya que 21 años después nunca imaginó que conocería a sus artistas favoritas en su gira Sipce Girls Tour y a uno de sus amigos se le ocurrió publicar en esta red social uno de sus demos y ahí su talento fue descubierto por XL Recordings y en donde grabó su primer disco llamado 19. Desde entonces su fama mundial creció como espuma y se convirtió en una de las voces más cotizadas de Hollywood. A pesar de una brillante trayectoria, como toda artista lleva una vida exitosa pero con uno que otro mal sabor en el amor, como lo de su millonario divorcio que le costó USD 170 millones