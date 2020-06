JK Rowling rechaza críticas por sus comentarios sobre trans

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La creadora de “Harry Potter” J.K. Rowling dijo que se niega a “doblegarse” ante las críticas por sus comentarios recientes acerca de las personas transgénero.



Rowling publicó el miércoles un largo mensaje en su blog en respuesta al rechazo que recibió al expresar sus preocupaciones por el “nuevo activismo trans”. La escritora ha estado bajo el escrutinio de la comunidad LGBTQ y también fue criticada por los actores Eddie Redmayne y Daniel Radcliffe, quien protagonizó la franquicia de Harry Potter.



“Me niego a doblegarme ante un movimiento que creo que está haciendo un daño demostrable al buscar erosionar a la ‘mujer’ como una clase política y biológica y al ofrecer una tapadera a predadores como pocos lo hicieron antes”, dijo.



Rowling desató la furia el fin de semana en Twitter tras criticar un artículo de opinión publicado por el sitio Devex que usó la frase “gente que menstrua”. Rowling señaló que debió decir mujeres.



La famosa autora continuó con una serie de mensajes en los que hablaba del concepto del sexo biológico. Dijo que se sentía comprometida para tuitear sus pensamientos sobre su experiencia con el abuso doméstico y sexual.



“Me pongo de pie junto a las mujeres, hombres, gays, heterosexuales y trans que se levantan por la libertad de expresión y pensamiento y por los derechos y seguridad de algunos de los más vulnerables en nuestra sociedad: los jóvenes gays, adolescentes frágiles y mujeres que dependen y desean mantener sus espacios para un solo sexo”, dijo en su comentario del miércoles.



Los tweets de Rowling causaron un aluvión de respuestas de la comunidad LGBTQ y otros que se sintieron ofendidos por sus palabras. Un grupo de fans de Harry Potter pidió a sus seguidores donar a una organización que apoya a mujeres trans negras.



Redmayne, quien actuó en las películas de “Fantastic Beasts” (“Animales fantásticos”), precuelas de la saga de Harry Potter, así como en “The Danish Girl” (“La chica danesa”), sobre una mujer trans a comienzos del siglo XX, no estuvo de acuerdo con los comentarios de Rowling. El actor dijo que sus amigos trans y colegas están cansados del “cuestionamiento constante a sus identidades”.



“Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas”, dijo Redmayne quien fue nominado al Oscar por su papel en “The Danish Girl”.



Radcliffe también se sumó a las críticas contra Rowling. El lunes publicó un largo ensayo sobre los tuits de la escritora en el sitio de una organización sin fines de lucro dedicada a intervenir crisis y prevenir suicidios entre personas LGBTQ. Al igual que Redmayne, Radcliffe resumió su postura al decir “las mujeres trans son mujeres”.



“Cualquier afirmación contraria borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de cualquier consejo dado por asociaciones profesionales de salud que tienen mucha más experiencia en este asunto que Jo o que yo”, dijo el actor.