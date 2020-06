Artista hondureña María María estrena “No he salido”

Tegucigalpa, Honduras

La artista capitalina María María estrena hoy su nuevo tema “No he salido”.

La canción es una composición de la misma artista y producida por Oliver Martínez, fundador de OMG Studios.

“El tema fue inspirado en poder encontrar un momento en nuestro día en el que podamos relajarnos y distraernos aunque sea por un momento de toda la angustia que estamos viviendo debido a la pandemia”, comenta María María.

A su vez agrega: “La canción nos recuerda que es primordial tratar de mantenernos optimistas y que tengamos en mente que con la fe puesta en Dios, todo mejorará”.

La intérprete relató que el proceso de producción de esta canción fue diferente al de otras que ha hecho en el pasado debido a la situación generada por la pandemia y es por ello que gran parte del proceso de la canción como la grabación de las voces, tuvo que llevarse a cabo desde su habitación. “Tengo que admitir que fue una experiencia un tanto diferente a grabar voces desde una cabina diseñada para esa finalidad”, recuerda la artista.

“Creo que al estar en un lugar tan seguro y familiar para mí como lo es mi habitación definitivamente me permitió agregar elementos a la canción que tal vez no se me hubiesen ocurrido en una cabina de grabación”, concluye.

“No he salido” ya se encuentra disponible a través de los canales oficiales de la artista en Spotify y YouTube.

Sobre ella

María Alejandra Casanova es una artista musical hondureña, nació en 1998 con una pasión inexplicable por la música. Esa pasión le ha permitido hacerse camino en el mundo de la música profesionalmente, siendo parte de varias agrupaciones musicales como Los Bohemios y luego creando su camino como solista.

María María se ha destacado en escenarios importantes como el Pepsi Music Tour en el 2019. Ese mismo año también tuvo la oportunidad de abrir el concierto de J Balvin en Honduras