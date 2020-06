The Help se convierte en la película más vista de Netflix

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La película The Help (Historias cruzadas) se convirtió en la película más vista de Netflix en la primera semana de junio y todo ocurrió en el marco de las masivas protestas raciales realizadas en los Estados Unidos, denominadas Black Lives Matter.

El reporte del portal Explore Entertainment reveló que la cinta fue la más vista en Estados Unidos, mientras los estadounidenses salen a las calles para protestar por la ola de racismo y desigualdad.

The Help es una adaptación cinematográfica realizada en 2011 sobre la novela de Kathryn Stockett y retrata con amabilidad los lazos que pueden construirse entre la comunidad afrodescendiente y las personas blancas.

La cinta ha sido muy criticada por haber sido dirigida por un hombre blanco y además escrita desde la perspectiva de una mujer blanca.

La película se centra en Eugenia, encarnada por la actriz Emma Stone, una joven que anhela convertirse en escritora durante la década de los 60. Basa la historia en su nana, interpretada por Viola Davis, y resalta el papel de la mujer afroamericana en una sociedad que las necesita pero las discrimina.



Historias cruzadas tuvo tres nominaciones a los Óscar y se quedó con la estatuilla en la categoría "Mejor Actriz de Reparto".





Críticas

En 2018, Viola Davis reconoció en una entrevista a The New York Times que lamenta haber interpretado su papel en The Help.



"¿Alguna vez he hecho roles de los que me haya arrepentido? Tengo y The Help está en esa lista. Pero no en términos de la experiencia y las personas involucradas porque todos fueron geniales. Las amistades que formé son las que tendré por el resto de mi vida. Tuve una gran experiencia con estas otras actrices, que son seres humanos extraordinarios", reconoció.

Además agregó: "Simplemente sentí que al final del día no se escucharon las voces de las criadas. Conozco a Aibileen. Conozco a Minny. Ellos son mi abuela. Ellos son mi madre. Y yo sé que si haces una película en donde toda la premisa es que quieres saber cómo se siente trabajar para gente blanca y criar hijos en el año 1963, quiero escuchar cómo realmente te sientes al respecto. Nunca escuché eso durante el transcurso de la película".