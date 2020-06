"Estoy contigo": Emma Watson reacciona tras críticas por el #BlackoutTuesday

LONDRES, INGLATERRA.- La actriz Emma Watson se pronunció en redes sociales tras ser duramente criticada por las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram en el #BlackoutTuesday, un día conmemorado a la lucha contra el racismo.



Y es que la protagonista de "Mujercitas" compartió tres fotografías de un fondo negro con los hashtags de la protesta junto con un marco en blanco, que utiliza para todas sus publicaciones, lo que provocó ola de criticas.



Además, otros se ensañaron con ella por no pronunciarse a favor de los afromericanos, siendo una embajadora de la ONU en favor de la igualdad, tras la muerte de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin.



Sin embargo, la exactriz de Harry Potter esperó hasta que fuera miércoles en Reino Unido para hacer declaraciones y dejar claro que ella está a favor de la igualdad y que hará lo posible por luchar por los derechos de todos.



Primero, Watson publicó un poema de Dr Fahamu Pecou, que pertenece a la serie "Black Matter Lives". Junto al texto compartió una imagen del mismo artista que se llama: 'Mentiras blancas, Sutilezas, Microagresiones y otros Peligros de Asfixia'.





Seguidamente publicó: "Hay mucho racismo, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente, que no ha sido reconocido ni tenido en cuenta. La supremacía blanca es uno de los sistemas de jerarquía y dominación, de explotación y opresión, fuertemente apuntalado en la sociedad. Como persona blanca, me he beneficiado de esto...

Si bien podríamos sentir que, como individuos, estamos trabajando duro internamente para ser antirracistas, necesitamos trabajar duro externamente para abordar activamente el racismo estructural e institucional que nos rodea. Todavía estoy aprendiendo sobre las muchas formas en que inconscientemente apoyo y defiendo un sistema que es estructuralmente racista



En los próximos días, usaré mi bio (enlace en Instagram) y Twitter para compartir enlaces a recursos que he encontrado útiles para mi propia investigación, aprendizaje, escucha.



Puedo ver su enojo, su tristeza y dolor. No puedo saber qué se siente, pero eso no significa que no lo intentaré".



Este poderoso mensaje lo acompañó con otro que decía "Estoy contigo" y que fue alabado por muchos de sus seguidores y agradecieron que se pronunciara sobre la situación del racismo en el mundo.