Paulina Rubio, positiva a la marihuana en pelea por custodia de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante mexicana Paulina Rubio está envuelta en una nueva polémica tras confirmarse que los resultados de una prueba toxicológica dieron positivos al consumo de marihuana.



El descubrimiento sucede en medio de un juicio entre ella y su exesposo Nicolás Vallejo, mejor conocido como "Colate", en donde se disputan la custodia de su hijo Andrea, de 10 años.

VEA: La extraña conducta de Paulina Rubio durante un Instagram Live



Hasta el momento ambos padres han tenido la custodia compartida del niño, pero Colate ha dicho que ha tenido problemas para poder ver a su hijo y que teme por su bienestar al estar expuesto a un "ambiente tóxico y violento" en casa de Paulina, por lo que decidió solicitar la custodia completa.



Colate, en su intento por ganar la demanda, había acusado a Paulina Rubio de consumir drogas, por lo que la "Chica dorada" accedió voluntariamente a realizarse una prueba toxicológica el pasado 8 de mayo.



Los resultados fueron presentados por la misma defensa de Rubio, durante un juicio virtual -debido a la pandemia del coronavirus-, en donde se explicó que de nueve sustancias analizadas, la cantante solo había dado positivo al consumo de marihuana.

ADEMÁS: Colate quiere más pensión de Paulina Rubio



De acuerdo a la postura del representante de la mexicana, ella consumió la droga en febrero de 2020 durante una presentación en California, Estados Unidos, donde sí se permite su uso.



Además, el abogado sostuvo que Paulina no estuvo en contacto con su hijo mientras consumía la marihuana, por lo que alegó que el niño no ha visto conductas inapropiadas por parte de su madre.



Según se conoció, el resultado de los análisis no fue mal recibido por la representación legal de Colate ni por el juez a cargo del caso, ya que este último, valoró mucho que la artista haya estado dispuesta a realizarse la prueba de forma voluntaria.



Sin embargo, aún se desconoce los efectos que esta revelación podría tener sobre la decisión de la custodia legal del menor, misma que seguirá en discusión en la sesión programada para el próximo 22 de julio, donde se habla de una posible prueba psicológica para la cantante.

VEA TAMBIÉN: Divertidos momentos de Paulina Rubio junto a sus hijos