Actriz tránsgenero causa sensación por papel en "Control Z" de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La nueva serie de Netflix, "Control Z", se está convirtiendo en un éxito mundial, pero Zión Moreno, se ha vuelto viral en las redes sociales.



Zión Moreno se ha robado la atención de muchos, no sólo por su particular belleza sino también por la historia de su personaje que no está muy lejos de la realidad de la actriz.



La actriz, que ha llevado su realidad a la serie, interpreta a Isabella quien es compañera de actores como Ana Valeria Becerril, Michael Rondas, Yankel Stevan.

VEA: Las 10 series de Netflix recomendadas para ver en esta cuarentena



La serie, que capta la atención desde el comienzó, cambia mucho una vez que Isabela da a conocer quién es en realidad, sus amigos, incluso su novio, le dan la espalda.



Zión, nació en El Paso, Texas, tiene 23 años de edad y es de ascendencia mexicana, lo cual siempre presume con orgullo.



Su papel como Isabela la ha catapultado a la fama. Los fanáticos de la actriz esperan con ansias verla en la nueva versión de "Gossip Girl" que se estrenará en 2021.

ADEMÁS: 12 mejores documentales en Netflix para ver durante la cuarentena