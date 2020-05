Jefe de NASA dispuesto a que Tom Cruise filme en el espacio

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La NASA pondría la alfombra roja de la Estación Espacial Internacional para que Tom Cruise hiciera una película en órbita.



El administrador de la agencia espacial, Jim Bridenstine, hizo sus declaraciones antes de que se cancelara el despegue del miércoles de dos astronautas de la NASA a bordo de un cohete de SpaceX, la empresa de Elon Musk, la cual dijo que tiene clientes dispuestos a ir al espacio, incluyendo a Cruise.



Bridenstine agregó dependería de Cruise y SpaceX dar más detalles sobre la misión.



“Les diré esto: La NASA ha estado en pláticas con Tom Cruise y, claro, con su equipo, y haremos todo lo que podamos para que sea una misión exitosa, incluyendo abrir la Estación Espacial Internacional”, dijo a The Associated Press.



Al preguntarle sobre la posibilidad de que Cruise filmara en la estación espacial, Musk dijo a “CBS This Morning”: “Creo que eso está por verse. Lo apoyamos y creo que la NASA apoya todo lo que captura la imaginación del público”.

Bridenstine dijo que la razón por la que la NASA creó “este mercado comercial” es para que SpaceX, Boeing y otras empresas privadas puedan atraer a clientes fuera del gobierno estadounidense. Esto reduciría los costos para los contribuyentes estadounidenses, dijo, y aumentaría el acceso al espacio para todo tipo de gente, incluyendo celebridades.



“No suelo admitir esto muy seguido ... pero me inspiré para convertirme en piloto de la Armada porque cuando estaba en la primaria vi la película ‘Top Gun’ (‘Top Gun: Pasión y gloria’)”, dijo Bridenstine, de 44 años.



Cruise interpretó al piloto de la Armada Pete “Maverick” Mitchell en la película de 1986. Se espera que la secuela de la cinta sea estrenada más adelante en el año.



“La pregunta es: ‘¿Podrá Tom Cruise hacer una nueva película que inspire al Elon Musk de la próxima generación?’, y si lo puede hacer entonces todos estamos abiertos a hacerlo. La NASA está totalmente dispuesta”, dijo Bridenstine.



Se envió un mensaje a Cruise sin recibir respuesta.



El despegue del miércoles en Florida fue cancelado por el mal clima y reprogramado para el sábado.

