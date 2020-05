Ozuna, Anuel AA, Espinoza Paz entre ganadores de premios BMI 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los cantantes Anuel AA, Brytiago y Espinoza Paz fueron anunciados el lunes como ganadores de los Premios Latinos BMI a compositores, editoras y administradores de las canciones en español más escuchadas durante el último año en Estados Unidos.



La lista también incluye al compositor y productor Gaby Music y al compositor de música regional mexicana Geovani Cabrera.



Debido a la pandemia del coronavirus, la ceremonia de premiación no se pudo hacer en persona, pero se realizó de manera digital. Wisin y Yandel, quienes debían recibir el Premio Presidencial de BMI de este año, serán homenajeados en la gala de 2021.

Gaby Music fue nombrado compositor de música latina contemporánea del año por crear ocho de las canciones más tocadas de BMI, entre ellas "Taki Taki", distinguida como canción latina contemporánea del año, un premio que comparte con Ozuna, Vicente Saavedra y Jorden "Pardison Fontaine" Thorpe. Entre otras canciones coescritas por Gaby Music se destacan "Adictiva", "Culpables", "Ella quiere beber", "La player (bandolera)", "Sin pijama", "Única" y "Vaina loca", sumando a su carrera un total de 15 Premios Latinos de BMI.



El premio al compositor de música regional mexicana del año fue para Geovani Cabrera por cuatro canciones: "A través del vaso", "El lujo de tenerte", "Segunda opción" y "Te darán ganas de verme". Esto lleva su total de Premios Latinos de BMI a 12 en su carrera. "No te contaron mal", escrita por Edgar Barrera, fue nombrada canción de música regional mexicana.



Por quinta ocasión consecutiva Sony/ATV Music Publishing se impuso como editora latina del año, con 16 de las canciones más tocadas, entre ellas "Taki Taki", "Amigos con derechos", "Bebe", "Clandestino", "Dinero", "El préstamo" y "No es justo".

Este año, BMI le dio la bienvenida a 24 artistas laureados por primera vez, como Anuel AA, Brytiago, Sky, Adriel Favela y DJ Khaled, productor de "Dinero" con Jennifer López y Cardi B.



Espinoza Paz recibió su 47mo BMI latino y es ahora el artista regional más galardonado con este reconocimiento. Esta edición fue reconocido por "Calidad y cantidad", "Mejor me alejo" y "No me chingues la vida".



Los fans pueden ver mensajes por video, escuchar los temas ganadores y conocer más de los compositores en el sitio www.bmi.com/latin2020.



Broadcast Music, Inc. (BMI) defiende los derechos de la música y representa los derechos de ejecución pública de casi 15 millones de obras musicales creadas y propiedad de más de un millón de cantautores, compositores, y editores.