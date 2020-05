Snoop Dogg arremete contra Tekashi 6ix9ine y lo llama "rata"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El famoso rapero Snoop Dogg parece estar cansado de escuchar el nombre de Tekashi 6ix9ine, luego que el joven de origen mexicano rompiera récord tras lanzar su primer sencillo tras salir de la cárcel por coronavirus.



El polémico mensaje lo publicó en la cuenta del periodista especializado en hip-hop, Elliot Wilson, tras que publicara la portada de la nueva canción Gooba de Tekashi, por lo que Snoop aseguró que no deberían de publicar noticias sobre "ratas" como el joven cantante.



"Deberían dejar de publicar a esa rata en todos estos medios de comunicación, lo que hace que las denuncias sean 'geniales'. Soy de la vieja escuela, esta mierda de 69 y todos quienes lo apoyan en este momento en New York son una mierda. Entiéndeme, y si no es así jodete tu también", escribió el rapero.



Sin embargo, Tekashi no se quedó callado y respondió a través de un video donde aseguró que él también estaría enojado si alguien menor que él esté ganando los millones que gana.



"Si una rata llegara a tu casa y vendiera más que yo, yo también estaría enojado. No me gustaría. Te prometo que estaría loco. Tienes todas las razones para estar enojado", manifestó.



Agregó: "No importa cuánta suciedad arrojes sobre mi nombre, y lo he visto todo: todos quieren estar callados ahora. Durante dos años, todos se burlaron de mí. Pude venir a casa y ser una leyenda a la edad de 24 años porque llegué a casa y la rata está vendiendo más que tú".



Desde que salió de la cárcel, Tekashi ha sido señalado como "soplón" por divulgar nombres para reducir su pena en prisión.



Otros que arremetieron contra el mexicano fue el puertorriqueño Tempo, quien le dijo que "la calle no era para cualquiera", así como Meek Mill, quien lo comparó con el asesino Nipsey Hussle y aseguró que su canción era una "basura".