Silvia Navarro asegura que está soltera: "No ando con nadie, ni novia ni novio"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La actriz Silvia Navarro, quien siempre mantiene al margen su vida privada, abrió su corazón en Instagram Live para decir que está soltera, sin "novia ni novio”.

“No, no ando con nadie. Ni novia ni novio, tranquilos, pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán y aunque no pues me lo echarán”, relató.

Como no suele ser muy abierta en cuanto a su vida personal, la revelación cayó como balde de agua fría a sus fans, quienes no dudaron en preguntarle cómo está su hijo de cuatro años.

"León está hermoso, está muy bien, está guapísimo, está creciendo mucho. Yo creo que cuando ya regrese a la escuela sus pantalones le van a quedar cortos porque se ha estirado mucho", explicó.

VEA: Así lucen los actores de Pasión de Gavilanes 15 años después del estreno

+Danna García denuncia discriminación por tener coronavirus

+Así es Sharon Fonseca, mamá del hijo de Gianluca Vacchi

También dejó claro que a diferencia de otras personas que sufren el encierro de la cuarentena a ella le fascina estar en casa.

“A mí me gusta estar aquí. Supongo que el hecho de cómo está la situación y demás es mucho más tenso, pero yo lo disfruto mucho”, aseguró al portal de People en Español.

Sin una pareja sentimental, la actriz de "Caer en tentación" y "La candidata" está enfocada en su hijo, en sus estudios y en la meditación.