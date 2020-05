Noel Schajris salda una cuenta pendiente con su hijo Dylan

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Noel Schajris está saldando de alguna manera una cuenta pendiente con su pequeño Dylan a través de una nueva canción: “Hijo del mar”.



El músico argentino laureado con el Latin Grammy, quien no pudo estar presente en el parto hace tres años, lanzó el lunes el emotivo tema que pudo terminar de escribir durante la cuarentena por el coronavirus.



"Siempre está esa cuestión de ‘me perdí estar ahí en el momento que naciste’”, dijo Schajris en una entrevista reciente con The Associated Press por videollamada.

Sentado junto a su piano blanco, interpretó parte de la canción, una especie de arrullo que incluye la voz de un bebé y sonidos que evocan el agua. Dylan, un nombre gaélico, significa hijo del mar.



“El océano es 70% del planeta, así como nosotros somos 70% de agua en el cuerpo, somos el mar, venimos de ahí, la vida surgió ahí hace millones de años”, dijo al explicar el misterio que para él es el mar y cómo lo relaciona con su hijo. “Es este océano vasto y enigmático, solamente conocemos un 30 o 40% de ese suelo marino... Es apasionante, es enigmático y tiene esa fuerza bruta, la fuerza creadora, y mi hijo es así”.



Schajris contó la emoción que sintió al enterarse de que su esposa estaba embarazada de Dylan, pues la noticia fue completamente inesperada, y dijo que el menor de sus tres hijos volvió a sorprenderlos al nacer antes de tiempo, mientras el músico se encontraba en Puerto Rico para recibir un premio.



Su esposa, la modelo panameña Gwendolyn Stephenson, le avisó que estaba por dar a luz la misma noche de la premiación. Se lograron conectar por celular, mientras él veía el estruendoso mar de fondo en San Juan. Y al final pudo conocerlo unas horas después de nacido.



Ahora le agradece a la vida la oportunidad que le está dando de estar muy cerca de su familia durante la pandemia y reponer así en cierta medida el tiempo perdido.

“Son sensaciones encontradas. De repente no sé si te ha pasado que te sientes medio culpable de decir que la estás pasando increíble”, dijo. “Vivía en ciudades, en hoteles, en lobbies, en salones de aeropuerto, en filas, comiendo donde se podía como se podía... Los hijos extrañándome, llorándome por teléfono, por Facetime, una relación por teléfono. Llegaba un momento en que ya ni querían hablar contigo”, recordó.



Por estos días meditan juntos, leen y crean música en familia, incluida su hija Emma de 6 años, quien dibujó la portada de “Hijo del mar”. El video de la canción fue realizado por Schajris con su hijo mayor, Dennett, de 20 años, y será estrenado próximamente.



El músico nacido en Buenos Aires, que conforma el dúo pop Sin Bandera con el mexicano Leonel García, expresó su gratitud por los médicos y enfermeras en el frente de la batalla contra el Covid-19 y lamentó la gran cantidad de enfermos y de muertes que ha dejado el virus.



También señaló que para él ha sido “una bendición disfrazada".



“Es complicado decirlo de esa manera porque hay un contexto de mucha gente sufriendo (y) no quiero sonar desapegado a esa conciencia y a esa empatía, a esa compasión de lo que está pasando”, dijo. "Pero gracias a Dios tenemos salud y estamos bien y estamos disfrutando mucho. Tenemos esa bendición de poder hacerlo”.

