Ashley Tisdale muestra su celulitis para dar importante mensaje

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ashley Tisdale, recordada por su exitosa participación en la película juvenil High School Musical, impactó a sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía suya donde mostró sin pena su celulitis.



La joven actriz que dio vida al personaje de "Sharpay Evans" apareció en una tanga que dejó ver las marcas en sus glúteos y acompañó la postal con un importante mensaje para sus fans.

"Tengo que ser sincera: Llevo mucho tiempo sin entrenar porque he estado centrada en mi salud mental durante esta cuarentena", escribió Tisdale.



La actriz de 34 años dijo que "aunque a veces quisiera tener la energía para patear traseros y hacer abdominales, debo decir que todavía me siento sexy, todavía me siento hermosa y la mejor parte es que creo que me amo más".

Su valentía para mostrar sus imperfecciones físicas ha sido aplaudida por los internautas una de ellas escribió: "Esto es sorprendente y más personas deberían ver esto y sentirse inspiradas y confiadas en el cuerpo que tienen".