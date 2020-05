Tom Cruise filmará una película desde el espacio, según la NASA

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El actor estadounidense Tom Cruise rodará su próxima película en un particular set de filmación: desde el espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), anunció el martes la NASA.



La agencia espacial estadounidense está "entusiasmada" con la idea de trabajar con el protagonista de "Top Gun" para este filme aún desconocido, según informó en Twitter el director de la NASA, Jim Bridenstine.



La filmación podría "inspirar a una nueva generación de ingenieros y científicos" a trabajar en los viajes espaciales, aseguró Bridenstine.



Cruise es conocido por hacer sus propias tomas de riesgo y obtuvo su licencia de piloto comercial tras su rol en "Top Gun" como Pete "Maverick" Mitchell, un personaje que tenía un peligroso y temerario estilo de volar. También se ha dicho que voló alguna aeronave para la muy esperada secuela de este filme de 1986, que se espera sea estrenada este año.

Pero si su último proyecto retador sale adelante, Cruise será la primera estrella de Hollywood en aparecer en pantalla desde más allá de la atmósfera terrestre.



El sitio web de entretenimiento Deadline Hollywood ya había reportado rumores sobre la película el fin de semana, añadiendo que la empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk tenía que ver con el proyecto.



SpaceX lanzará astronautas al espacio desde suelo estadounidense por primera vez en casi una década este mes de mayo, a bordo de la cápsula Crew Dragon, que llegará a la ISS.



SpaceX aún no confirma su participación en el proyecto, pero Musk respondió al tuit de Bridenstine para decir que esa filmación "debería ser muy divertida".



Deadline Hollywood reportó que ya se conocen algunos otros detalles sobre el proyecto de filme de Cruise pero éste no formaría parte de la franquicia "Misión Imposible". La séptima película de esta serie es esperada para el próximo año, luego de que la pandemia de coronavirus retrasara su producción.

