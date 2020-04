La reunión del elenco de "El príncipe del rap" organizada por Will Smith

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Will Smith, aburrido del encierro por el coronavirus, sorprendió, emocionó y divirtió a sus fanáticos luego de realizar una videollamada con el elenco de la serie "El príncipe del rap", que lo lanzó a la fama en la década de los 90.



Smith, quien para no aburrirse durante la cuarentena ha lanzado el programa Will From Home donde realiza llamadas a varias personalidades, en esta ocasión aprovechó para reunir a todos sus excompañeros de trabajo y recordar viejos tiempos.



"Nos reunimos y se siente.... ¡Ah! Han pasado 30 años desde que la primera temporada de "El príncipe del Rap" por lo que pensé que deberíamos tener una pequeña reunión por Zoom", escribió el actor de Hollywood en el video publicado en Instagram.





En este encuentro participaron Alfonso Riberio, quien daba vida a Carlton Banks, Tatyana Ali, que interpretaba a Ashley Banks; y Karyn Parson, quien se puso en la piel de Hilary Banks (sus primos).



Además, se incorporó el querido mayordomo, Geoffrey, interpretado por Joseph Marcell; Daphne Maxwell Reid, que se encargó de Vivian Banks; y al productor Jazzy Jeff, que encarnaba a Jazz.



Los actores aprovecharon a hablar de cómo están pasando la cuarentena, asimismo, recordaron graciosas anécdotas en los sets de grabación de la famosa serie que entretuvo al público a lo largo de seis temporadas.