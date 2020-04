Príncipe Harry participa en especial del tren Thomas

LONDRES INGLATERRA.- El príncipe Harry grabó un mensaje especial para celebrar el 75to aniversario de Thomas the Tank Engine (Thomas y sus amigos), un favorito de los niños.



El duque de Sussex presenta un nuevo programa llamado "Thomas and Friends: The Royal Engine", con una trama que incluye al padre de Enrique y a su abuela, el príncipe Carlos y la reina Isabel II, como personajes animados.

La historia se desarrolla cuando el príncipe de Gales era niño, y el amigable trenecito lleva a Sir Topham Hatt, el controlador del ferrocarril, al Palacio de Buckingham para recibir un reconocimiento.



En su presentación, grabada en enero antes de que se mudara del país, el príncipe Harry aparece sentado en un sillón leyendo un libro sobre las aventuras del tren.



En un comunicado, dijo que tenía "lindos recuerdos de crecer con Thomas y sus amigos y de ser transportado a nuevos lugares con sus aventuras".



Thomas "ha sido un rostro reconfortante y conocido para tantas familias los últimos 75 años, entreteniendo, educando e inspirando a niños sobre temas importantes a través de historias y personajes emocionantes", agregó.



En enero, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, la duquesa de Sussex, anunciaron que planeaban renunciar a sus papeles como miembros prominentes de la familia real para buscar independencia económica y mudarse a Norteamérica.



La separación se hizo oficial a finales de marzo y la pareja se encuentra actualmente en California, donde creció Meghan.



Las pruebas de la relación de Harry con el trenecito se pueden encontrar en fotografías de su primer día en el jardín de infantes en septiembre de 1987, cuando llevó un bolso con la imagen del entrañable personaje.

El reverendo Wilbert Awdry publicó el primer libro de "The Railway Series" hace 75 años. Originalmente lo creó como un cuento de buenas noches para su hijo Christopher cuando éste padeció de sarampión.



El valiente trenecito azul no aparece en la primera historia, pero tuvo su propio libro ilustrado en 1946, "Thomas the Tank Engine", y rápidamente se convirtió en el favorito de entre Edward, Gordon y Henry.



Las historias de estos trenes fueron llevadas a una serie animada con stop-motion en la década de 1980 y digital en 2009. "Thomas and Friends", propiedad de Mattel, se transmite ahora en 160 países del mundo.



La actriz británica Rosamund Pike también participó en "Thomas and Friends: The Royal Engine" para darle voz a un nuevo personaje: un importante tren llamado duquesa de Loughborough.



El programa se transmitirá por Netflix en Estados Unidos el 1 de mayo y como parte de "Milkshake" de Channel 5 en Gran Bretaña al día siguiente. También se transmitirá en Canadá y Australia más adelante en el mes.