La dieta extrema de la modelo Naomi Campbell que causó controversia

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La confesión de la modelo Naomi Campbell sobre la extrema dieta que hace para mantener su figura causó controversia en redes sociales tras que especialistas aseguraran que se trata de un peligro y un mal ejemplo para las personas con problemas alimenticios.



En una reciente entrevista a The Wall Street Journal, la británica reveló que "a la hora de comer no me privo de nada, pero solo porque como una vez al día".



La modelo de 49 años confesó que el tiempo de comida que toma es el de mediodía. "Hago mi almuerzo, que también es mi cena porque en realidad solo como una vez al día", comentó.



Además dijo que los fines de semana se da un "premio", por lo que se permite comer postres, tortas o budines.

Vea aquí: 10 famosas que murieron por trastornos alimenticios



La guapa mujer asegura que su estricta dieta la acompaña con líquidos y jugos. "Para empezar el día me preparo un batido con más de diez ingredientes".



Esta no es la primera vez que la modelo británica revela las extremas medidas que toma para mantener su delgada figura, hace siete años confesó que pasaba hasta 10 días sin alimentos sólidos y solo hacía dietas a base de líquidos.



“Como cuando tengo ganas y no me muero de hambre. Si quiero pasar un día sin comer, lo hago y solo tomo agua o jugos”, manifestaba Campbell en aquel entonces.

Mire aquí: Famosas que sufrieron anorexia y otros problemas alimenticios



Ante las polémicas declaraciones, especialistas de la salud aseguraron que esa medida para mantener una figura no es nada recomendable y puede poner en riesgo la salud de las personas.