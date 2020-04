Disney produce serie de "Star Wars" con ángulo femenino

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una nueva serie de "Star Wars" centrada en personajes femeninos está en producción para la plataforma streaming Disney+, informaron medios de prensa especializados este miércoles.



El show de Leslye Headland, co-creadora del drama de Netflix "Russian Doll", sería la última apuesta de Disney para expandir la exitosa franquicia de ciencia ficción en la pequeña pantalla después del éxito arrollador de "The Mandalorian".



Disney no respondió a los llamados de la AFP para confirmar la producción.



El sitio especializado Deadline Hollywood dijo que la serie sería un "thriller de acción impulsado por mujeres con elementos de artes marciales y ambientado en una línea de tiempo alternativa del habitual universo de Star Wars".



Por su lado, el Hollywood Reporter sostuvo que la nueva serie sería de acción real.



Disney ha dado prioridad a las producciones de televisión de "Star Wars" para los próximos años.



"The Mandalorian", protagonizada por el chileno Pedro Pascal junto al personaje viral Baby Yoda, fue el programa insignia para el lanzamiento de la plataforma, y tuvo gran aceptación de la crítica y la audiencia.



Una tercera temporada ya está en producción.



Además, otras dos nuevas series de televisión de acción real ya están en marcha para Disney+: una que marca el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, y una precuela del spin-off de la película "Rogue One".

Mientras tanto, Disney ha relantizado los lanzamientos de sus próximas películas de Star Wars, tras el final de la última trilogía de la saga Skywalker, que recibió críticas mixtas y observó una disminución en su taquilla.



Los esfuerzos por introducir más personajes femeninos y de minorías en la franquicia ha dividido a algunos fanáticos.



Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) y Kelly Marie Tran (Rose Tico), de ascendencia vietnamita y la primera mujer no blanca en protagonizar la franquicia en "Los últimos Jedi" (2017), fueron atacados en redes sociales.



Ambas actrices desactivaron su cuenta en Instagram, en el caso de Tran por los constantes ataques sexistas y racistas por una legión de los llamados 'trolls' (usuarios que se dedican a provocar con insultos en comunidades virtuales).



Headland recibió dos nominaciones al Emmy el año pasado por "Russian Doll", una comedia oscura que ve a una mujer neoyorquina atrapada en un ciclo al estilo de la película "El día de la marmota" (o "Hechizo del tiempo") en el que muere y revive su cumpleaños 36.