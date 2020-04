Modelo hace polémica acusación contra Maluma y Pipe Bueno

CANCÚN, MÉXICO.- Una joven modelo, que hace cuatro años subió al escenario durante un concierto de Maluma en Cancún, México, realizó polémicas confesiones sobre el cantante colombiano y su mejor amigo Pipe Bueno.



Gabriel Cuevas, un reportero de Fórmula Espectacular, confesó que la chica identificada como Grettel Dorado le contó que tras subir al escenario y besar a Maluma, su equipó de seguridad la invitó a una "after party" en el hotel donde se hospedaba el intérprete de "Felices los 4".



La joven aceptó la invitación y tras la presentación visitó al artista. "Llegué, estaba él sentado en la cama, en bata y estaba ahí Pipe (…) comenzamos a convivir y a tomar", contó la chica.



Agregó: "Ese día tuve relaciones con Maluma" y después, al salir a la sala, su mejor amigo, el también cantante Pipe Bueno y novio de Luisa Fernanda W", quiso tener relaciones con ella.



La modelo asegura que el cantante la obligó a tener sexo con su amigo y que lo hizo "porque estaba un poco tomada. En ese momento no sabía lo que hacía, no me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literal decepcionada de todo porque nunca esperé eso de él".



La modelo aseguró que en el momento no estaba consciente y que no disfrutó la experiencia. "Fue horrible", manifestó.