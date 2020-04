Cameron Díaz habla por primera vez de su nueva etapa como mamá

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Cameron Díaz se convirtió en madre a inicios de 2020 de la pequeña llamada Raddix y ahora sorprende a sus seguidores hablando de esta nueva etapa en su vida.



Radixx es la primera hija de la actriz de "Los Ángeles de Charly" junto a su esposo, el músico Benji Madden.



La actriz prefiere preservar la privacidad de su vida familiar, sin embargo ha querido compartir esta experiencia y cómo han sido las últimas semanas de esta labor en medio de la cuarentena.

“Mi vida ha estado completamente tranquila y detenida desde hace algunos meses, pero al principio podían venir mis amigos a casa todo el rato y ahora no veo a nadie”, contó en entrevista en vivo por Instagram.



“Ahora no nos vemos, es una locura. Pero en realidad me encanta estar en casa con mi familia, mi marido, cocinando... es una maravilla”, continuó.



Cameron alabó a su esposo ha sido el mejor apoyo en su nueva vida como mamá. “Él es tan bueno. Es un padre tan asombroso. Tengo mucha suerte de que sea el papá de mi bebé… Es tan increíble”, comentó Díaz.



"Él es quien suele acostar a la pequeña luego de su baño".

Siendo una de las actrices más famosas de Hollywood, Cameron está convencida de que la maternidad es ahora lo más importante para ella en este momento de su vida.



“Me encanta ser madre. Es la mejor parte de mi vida. Esto muy agradecida y feliz, esto es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Tengo mucha suerte de haberlo hecho con Benji, estamos pasándolo genial. Es genial”, aseguró la actriz.