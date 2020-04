Ingrid Coronado desmiente que sus hijos tengan sarampión

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Ingrid Coronado, expresentadora del programa Venga La Alegría, desmintió que sus hijos tuvieran sarampión, tal y como lo había dado a conocer su expareja Fernando del Solar.

Durante una videollamada desde su casa en Cuernavaca, Ingrid detalló al programa Ventaneando que sus dos hijos, Luciano y Paolo, sí cuentan con todas las vacunas contra este brote.



"Estoy con mis hijos que, desgraciadamente, desde el jueves pasado les dio sarampión. Empezaron con ronchitas por todo el cuerpo, obviamente, rápidamente le pregunté a mi madre: ‘¡Mamá!, ¿me pusiste la vacuna del sarampión?’, me dijo: ‘¡Sí, sí!, quédate tranquilo’. Por suerte, a mí no me pegó y los chicos ya van de salida”, confesó Del Solar en entrevista con el programa De primera mano.

Las declaraciones del también presentador causaron revuelo y fue entonces cuando Ingrid decidió dar su versión.

Coronado explicó que los niños sí tienen las vacunas que se aplican a los 12 meses y entre los 5 y 6 años. También dijo que Fernando se confundió porque los niños presentaron varias ronchitas en el cuerpo, pero aún falta determinar si es urticaria o alergia, proceso que deberá esperar porque no han sido examinados por un médico.

Actualmente los menores se encuentran pasando la cuarentena con Fernando.

Ingrid y Fernando se casaron en el 2008, sin embargo en 2012 anunciaron su divorcio. Durante el tiempo de matrimonio la pareja tuvo dos hijos, Luciano y Paolo.