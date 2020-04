Integrantes de Tercer Cielo se recuperan del coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los cantantes cristianos Evelyn Herrera y Juan Carlos Rodríguez, ambos integrantes del dúo musical Tercer Cielo, confirmaron que se recuperan exitosamente luego de haber sido diagnosticados positivos al coronavirus.



Hace algunos días la pareja publicó la noticia del diagnóstico en sus redes sociales, en donde explicaron que desde hace más de dos semanas venían padecido los síntomas del Covid-19.



"Tenía fiebre por 8 días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad así como otros síntomas terribles. Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar", escribió Evelyn en su cuenta oficial de Instagram.



La cantante acompañó ese primer mensaje junto a una fotografía donde se le veía sentada sobre su cama, tapada con una sábana y con una mascarilla cubriendo su nariz y boca.



"Permanezco en cuarentena en casa y @jctercercielo (Juan Carlos Rodríguez) ha estado ahí conmigo. El también ya se recuperó, ya que no le pegó tan fuerte como a mí", finalizó explicando la cantante de 34 años.



Se recuperan con éxito

El pasado lunes, Evelyn posteó un video en la cuenta de Instagram de Tercer Cielo, donde se veía muy mejorada y explicó que se siente bien, que está mucho más fuerte y alegre.

"Gracias por sus comentarios y por sus oraciones, estoy agradecida con Dios por permitirme estar con mi familia y por protegernos. Por favor quédense en casa, no es un juego", añadió.