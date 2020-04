Muere la actriz Honor Blackman, Pussy Galore, la icónica chica Bond

Honor Blackman también actuó en numerosas 'producciones teatrales de nuestra época', recordaron, como 'My Fair Lady', 'The Sound of Music' o 'Cabaret'. Foto: AP.

LONDRES, INGLATERRA.- La actriz británica Honor Blackman, una de las chicas Bond más célebres por su papel de Pussy Galore en "Goldfinger", murió este lunes a los 94 años, anunció su familia.



"Falleció apaciblemente, por causas naturales, en su casa de Sussex (sur de Inglaterra), rodeada de su familia", anunciaron sus dos hijos adoptivos, Barnaby y Lottie, y sus cuatro nietos, en un comunicado.



Honor Blackman se convirtió en una auténtica estrella en 1964, al encarnar a los 38 años a Pussy Galore, socia del espía británico James Bond, entonces interpretado por Sean Connery, en "Goldfinger", la tercera entrega de la saga.

Aunque su personaje acaba cediendo al encanto del espía, la escena donde ella rechaza sus insinuaciones amorosas con una llave de artes marciales impecable, que hace que James Bond aterrice sobre la paja de un granero, es una de las más famosas de la franquicia.



"Además de ser una adorada madre y abuela, Honor era una actriz de un talento sumamente prolífico", dijeron en homenaje sus hijos, según los cuales la "belleza, la inteligencia y la destreza física" se combinaban en ella con "una voz única y una verdadera ética del trabajo".



Honor Blackman también actuó en numerosas "producciones teatrales de nuestra época", recordaron, como "My Fair Lady", "The Sound of Music" o "Cabaret".



La actriz era conocida igualmente por haber interpretado a Cathy Gale en la serie de los años 1960 "The Avengers".



"Adiós, Honor Blackman", se despidió en un tuit el actor británico David Walliams. Honor "vivirá para siempre como Pussy Galore en 'Goldfinger'", agregó.