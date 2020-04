Modern Family promete final satisfactorio tras 11 temporadas  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Los guionistas y productores Steven Levitan y Christopher Lloyd estudiaban ideas para la temporada televisiva de 2009 cuando se les ocurrió una interesante: una serie de comedia hecha con el estilo de falso documental que popularizó “The Office”, sobre una familia extendida.



“Todas estas cosas son lo suficientemente conocidas, pero lo suficientemente diferentes, como para que esta serie tenga posibilidades”, recordó Lloyd que pensó cuando él y Levitan se dispusieron a escribir el primer guion de “Modern Family”. “Sin embargo, yo no creía en esto. Estaba en una fiesta con uno de mis amigos de ‘Frasier’ y dije, ‘Creo que es una buena pieza escrita, pero te la vendería por 10 dólares porque no creo que vaya a ninguna parte’”.



Entonces se reunió un elenco de rostros familiares de la TV estadounidense, como Ed O’Neill (“Married ... With Children) y Julie Bowen (“Lost,” “Ed”), y actores emergentes y debutantes incluida la actriz colombiana Sofía Vergara. Una vez que el primer episodio se grabó, Lloyd dijo que pasó a estar “completamente esperanzado”.



“Modern Family” de ABC, que culmina sus 11 años en la pantalla con un capítulo final de una hora, llegó a ganar cinco premios Emmy a la mejor comedia, igualando el récord de “Frasier” (Levitan y Lloyd también estuvieron entre sus guionistas). Ampliamente elogiada por la crítica, resultó ser una rareza en la TV: empujaba suavemente los límites de la sociedad mientras se mantenía como una golosina que niños y padres podían disfrutar juntos, al tiempo que la multiplicación de pantallas y de contenidos más audaces daban lugar al espectador solitario.

Haciendo honor a su título, “Modern Family” construyó su narrativa en torno a una mezcla de personajes y parejas — jóvenes y viejos, heterosexuales y gay, mayormente blancos pero no del todo — que reflejaban el cambio en los hogares estadounidenses y reconocía que aún no había suficiente tolerancia y comprensión.



Los creadores del programa saludan a “Will & Grace” por ser la primera en poner a un personaje gay como protagonista, pero “Modern Family” tenía una perspectiva diferente que aquella de la serie de NBC sobre la vida soltera. Cameron y Mitchell, interpretados por Eric Stonestreet y Jesse Tyler Ferguson, no sólo era una pareja devota sino los padres amorosos de Lily (Aubrey Anderson-Emmons).



“Como un activista por la igualdad de las personas LGBTQ, era un trabajo que me tomé muy en serio", dijo Ferguson. “Y estoy muy orgulloso de decir que Mitch y Cam se han convertido en piedras angulares de la cultura popular en la lucha por el matrimonio igualitario, y trajeron a una pareja gay a las salas de tanta gente”.



El mensaje que ha recibido de los fans: "No tengo ningún amigo gay, pero ahora es como si lo tuviera porque conozco a Mitch y Cam”.



Rico Rodríguez, quien interpretó al hijo precoz (Manny) de la exuberante Gloria de Sofía Vergara, también se enorgullece de lo que él ayudó a traer a la TV.



“Interpretar a un latino en la pantalla fue el mayor honor. Mientras crecía, no se veía mucha gente parecida a mí o a mi familia. Tengo un montón de Glorias y un montón de Mannys en mi familia”, dijo Rodríguez.



“Modern Family” no escapó de las críticas, incluso por su representación de Claire (Bowen) y Gloria como mamás que no trabajan eclipsadas por las exitosas carreras de sus maridos, aunque Claire al final demostró sus proezas en el sitio de trabajo.

Terminar una serie de tantos años no debe ser nada fácil, dado el peso de las expectativas de sus seguidores y los fantasmas que merodean los finales exitosos ("Cheers", "The Mary Tyler Moore Show") y ampliamente criticados (“Seinfeld").



“En lo personal me gustan los finales en que los personajes viven de cierta manera lo que viven los espectadores, que es tener que decir adiós”, dijo Levitan, quien escribió la primera media hora del episodio final. "Es algo emotivo para muchas personas. Les han dedicado mucho tiempo a estos personajes... así que darles el final emotivo que buscan/quieren es para mí la mejor manera de partir".



Para Lloyd, quien escribió la segunda mitad, el final de una serie familiar “realmente debe ser un comienzo”.



“Me pareció una mejor estrategia despedir a la gente con nuevos senderos y de cierta manera pasarle el control de estos personajes a la audiencia en ese momento”, dijo. "Con suerte, la audiencia será feliz imaginando a los personajes comenzando nuevas aventuras, nuevos retos... La audiencia les proveerá a estos personajes su propio futuro”.



“Modern Family” se terminó de filmar antes de que el coronavirus obligara a detener la producción de cine y TV. El final será antecedido por el documental “A Modern Farewell”, una mirada a su creación y exitosa trayectoria.