"Esteban" de Caso Cerrado da positivo por coronavirus y envía un mensaje

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jay Colindres, actor que dio vida a "Esteban" en el programa Caso Cerrado de Telemundo, comentó con sus seguidores que estuvo hospitalizado por varios días luego de contagiarse de coronavirus por ser irresponsable.



Fue a través de un video que el conocido por la frase: "Estúpida, mi pelo, idiota", aseguro que desea crear conciencia entre los jóvenes sobre la gravedad del virus que ya cobró la vida de más de 18 mil personas.



"Este mensaje no es para alarmar a nadie, es para crear consciencia. Les comento que di positivo en los exámenes del Covid-19, más conocido como Coronavirus... les soy sincero, entré en pánico, me dio mucho miedo" comenzó diciendo.



Agregó: "Estuve hospitalizado por cuatro días en Los Ángeles. Al no presentar síntomas muy graves, decidieron darme de alta y dar espacio a la gente que si necesita una atención médica".

Asimismo, Colindres aseguró: "Acepto que fui totalmente irresponsable al agarrar este tema muy a la ligera. Fui irresponsable al salir de mi casa a discotequear dos veces sabiendo de que no era lo prudente".



En ese sentido instó a sus seguidores a ser cuidados. "Me armé de valor e hice este video para crear consciencia, para que seamos responsables, para que no caigan en la misma irresponsabilidad e ignorancia que yo caí. Seamos responsables, cuidémonos a nosotros mismos para que la gente que nos rodea esté bien también".