Festival de Cine de Cannes se pospone por coronavirus

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El Festival de Cine de Cannes, considerado el más prestigioso y grande del mundo, ha postergado su 73ra edición debido a la pandemia del coronavirus.



Los organizadores del festival en la Riviera francesa, originalmente previsto del 12 al 23 de mayo, dijeron el jueves que estaban considerando mudarlo a finales de junio o principios de julio.



“Varias posibilidades se están estudiando para preservar el festival, la principal sería un simple aplazamiento”, dijo el festival en un comunicado. “Tan pronto como el desarrollo de la situación sanitaria francesa e internacional nos permita evaluar la posibilidad real, notificaremos nuestra decisión".



Los organizadores habían estado extremadamente reacios a cancelar Cannes. Durante semanas, desviaron preguntas y trataron de seguir adelante con su proceso de selección de películas. Pero mientras el Covid-19 se propagaba por Francia, era prácticamente inevitable que un evento masivo como Cannes fuera cancelado. El sábado, el primer ministro francés Édouard Philippe ordenó el cierre de restaurantes, cafés y cines en el país para incrementar el distanciamiento social y combatir el virus.

Otros grandes festivales de cine, como South by Southwest y Tribeca, ha se han cancelado. Pero algunos tenían la esperanza de que Cannes, que se realiza más cerca del verano, sobreviviera.



El aplazamiento de Cannes tiene ramificaciones más grandes para la industria cinematográfica que se reúne anualmente en la Cote d’Azur no sólo para funciones de gala, sino para el más grande mercado cinematográfico. Cada año innumerables acuerdos de producción y distribución se concretan en Cannes. Los ejecutivos cinematográficos viajan de todas partes del mundo y se reúnen en el Marche du Film, en el sótano de la sede de Cannes, el Palais, y cada país con una industria cinematográfica monta un pabellón en Cannes.



El cambio de fecha también es especialmente doloroso para Cannes pues viene de una edición 2019 muy exitosa en la que su ganadora de la Palma de Oro, “Parasite” (“Parásitos”) del sudcoreano Bong Joon Ho, terminó por llevarse el Oscar a mejor película.



Aunque en años recientes se han intensificado las críticas por la falta de inclusión de género en el festival y también ha aumentado la competencia de otros festivales como Venecia. El año pasado Cannes tuvo en su oferta, además de “Parasite”, a “Once Upon a Time ... in Hollywood” de Quentin Tarantino, la aclamada “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar y el celebrado drama de Celine Sciamma “Portrait de la jeune fille en feu” (“Retrato de una mujer en llamas”).



Pero el encanto internacional de Cannes obró en su contra este año pues la pandemia del nuevo coronavirus haría que, incluso si Francia logra estar libre del virus, fuera difícil convocar y mantener sanos a cineastas, ejecutivos y periodistas del mundo.

Cannes se fundó en 1939 cuando Europa estaba en el umbral de la guerra, y se ha alterado en otras ocasiones. Comenzó como una alternativa al Festival de Cine de Venecia, que en ese entonces había quedado bajo la influencia de Benito Mussolini. La primera edición del festival se canceló tras su gala inaugural con el estreno de “The Hunchback of Notre Dame” (“El jorobado de Notre Dame”). Al día siguiente Alemania invadió Polonia.



Cannes también se detuvo, célebremente, en 1968 cuando cineastas como Jean Luc-Godard, François Truffaut y Louis Malle subieron al escenario del Palais para cancelar el festival en solidaridad con la huelga estudiantil y de trabajadores que había en Francia.



En esta ocasión Cannes espera salvarse de una cancelación y volver para el verano. El festival concluyó su comunicado con un: “A très bientôt” — “Nos vemos muy pronto”.



En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus sólo provoca síntomas moderados, como fiebre y tos. En algunas personas, en particular adultos mayores y gente con problemas de salud preexistentes, puede causar enfermedades más graves como neumonía.



Casi todos se recuperan del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, aquellos con síntomas leves se recuperan en alrededor de dos semanas, mientras que quienes presentan un cuadro más grave podrían tardar de tres a seis semanas en recuperarse.