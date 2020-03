Visitantes disfrutan Disneyland antes de cierre temporal

ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS.-Miles de visitantes abarrotaron el viernes las atracciones del parque Disneyland, en California, y tratando de disfrutarlo lo más posible en sus últimas horas abierto antes de un cierre históricamente largo como medida de precaución ante el nuevo coronavirus.



Fue un inusual día lluvioso en el sur de California, y los visitantes con impermeables de plástico buscaban pasearse en la mayor cantidad de atracciones posible y vivir momentos mágicos antes que el autoproclamado “Lugar más feliz de la Tierra” cerrara sus puertas por el resto del mes.



Hubo realmente pocos indicios del virus _una mujer limpiando una mesa con desinfectante, conversaciones sobre la crisis de salud mientras las personas hacían fila para subir a un juego. Pero en la entrada del parque temático no hubo advertencias sobre el coronavirus ni recordatorios de crear “espacios sociales” entre visitantes. Los señalamientos en los baños exhortaban a los visitantes a lavarse las manos durante 20 segundos pero sin hacer referencia al virus.

Walt Disney Co. anunció el jueves su decisión de cerrar el parque en Anaheim, poco después de la conferencia de prensa del gobernador de California Gavin Newsom sobre su orden ejecutiva en que recomendó evitar toda congregación "no necesaria" de más de 250 personas. Universal Studios Hollywood y otros parques temáticos también anunciaron cierres. Disney World de Florida planea cerrar el lunes.



No existen casos documentados de coronavirus en Disneyland.



Las reacciones sobre el cierre fueron encontradas. Algunos dijeron que se trata de una buena medida para proteger la salud pública, mientras otros la consideraron exagerada.



Andrea Vizcarra, de 39 años, dijo que entendía la decisión del complejo de cerrar y esperaba que ayudara a combatir la enfermedad, pero lamentó que su familia haya gastado 5.000 dólares para que un grupo de sus miembros pudiera hacer el viaje desde la Ciudad de México. Se les reembolsará el tiempo perdido en el parque temático pero no el costo de los boletos aéreos ni los hoteles, donde ahora están encerrados con cuatro niños pequeños y pocas ideas de a dónde llevarlos.



Los interesados en visitar Disneyland normalmente pueden confiar en que el parque estará abierto, sin importar lo que esté sucediendo en el mundo que lo rodea. El parque ha sido cerrado muy pocas veces en 65 años y nunca más de un día, dijo Jason Schultz, supervisor de la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon e historiador no oficial de Disneyland que escribió "Jason's Disneyland Almanac". El último cierre fue después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.



Un portavoz de Disneyland se negó a comentar sobre cierres anteriores o el último día del parque antes de que cerrara temporalmente.

