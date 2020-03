Actor italiano en cuarentena con coronavirus y con su hermana muerta

NÁPOLES, ITALIA.- Un actor italiano denunció a través de un video, el abandono al que fue sometido por parte de las autoridades de salud de su país, luego de ser diagnosticado con coronavirus junto a su hermana, quien ya falleció a causa del brote.



Se trata de Luca Franzese, quien vive en la ciudad de Nápoles, y en medio de su desesperación decidió filmar un video que se volvió viral debido a la crudeza de las imágenes.

En la grabación de 45 segundos de duración, se observa que detrás del actor yace su hermana Teresa, quien según sus declaraciones, tenía 47 años y murió por el contagio de coronavirus.



El hombre se filmó el cuerpo de su hermana, Teresa, acostado en la cama detrás de él y comenzó a explicar su odisea.



Según contó, las autoridades sanitarias lo obligaron a permanecer encerrado junto al cadáver por ser considerado un potencial caso de contagio. La prensa italiana hizo eco de casos similares en varias localidades.

"Estoy encerrado en la casa durante 24 horas con mi hermana que murió por el virus. Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado", afirmó Franseze.



El hombre lamentó que su hermana sufría de epilepsia, por lo que formaba parte de la población más vulnerable frente al Covid-19.



"Cuando comenzó a mostrar síntomas, el médico rechazó venir a examinarla hasta que se le haciera una prueba de coronavirus" continuó narrando el joven, sin embargo, la mujer no soportó.



"No solo nos han abandonado, sino que también nos están tratando como a las víctimas de la peste", dijo Franseze.



"Yo estoy destruido con todo el dolor del mundo y tengo que batallar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer", agregó el acongojado actor.