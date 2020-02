"Lamento haberlos decepcionado": Adam Levine se disculpa por Viña del Mar

VIÑA DEL MAR, CHILE.- El vocalista de la banda Maroon 5, Adam Levine, utilizó sus redes sociales para disculparse por salir molesto del escenario de Viña del Mar y por insultar el festival.



El intérprete de "Sugar" aseguró que sus molestias se debían al mal sonido que tenía en ese momento porque él quería dar lo mejor para el público chileno.



Además, dijo que le es muy difícil ocultar su molestia, porque solo quería sonar y verse bien para los presentes en la 61° edición celebrada en la Quinta Vergara.

Esto fue lo que dijo en el video:

"Hola chicos, anoche tuvimos un show en el Festival de Viña del Mar que es uno de los eventos más prestigiosos e increíbles en los que puedes estar en Chile es una parada obligada estando ahí, especialmente siendo una banda estadounidense.



En primer lugar, gracias amigos por permitirnos estar ahí. Segundo, quisiera decir algunas coas respecto al show de ayer (miércoles) y explicar lo que ocurrió porque creo que ustedes se lo merecen.



Cuando estás en una banda tienes muchas presentaciones y siempre intento dar lo mejor de mí para ustedes. De verdad, nos tomamos muy en serio cada concierto, a veces demasiado en serio y para ser honesto, ayer, antes del concierto, me molestó la calidad del sonido y dejé que eso impactara en cómo me comporto en el escenario, lo que es poco profesional y pido disculpas por eso.



A veces cuando hay problemas técnico intento enfocarme lo más que puedo en cantar, porque sentí que era lo mejor para las 16 millones de personas que lo vieron por la televisión.



En primer lugar quería sonar bien y segundo quería verme y sentirme bien.



Me sentía mal durante el concierto y a veces me es difícil disimilar esa molestia y por eso lamento haberlos decepcionado y me disculpo. Es un show de muchos.



Venir a sudamérica es una de las cosas que más hemos disfrutado, siempre hablamos de lo bien que la pasamos cuando tocamos aquí. Adoramos a nuestros fans chilenos, amamos venir aquí.



Anoche no fue lo mejor y por eso solo puedo decir lo siento".