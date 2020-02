Demi Lovato revela qué provocó la sobredosis que casi la mata

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- A casi dos años de haber "vuelto a la vida" tras una sobredosis por opioides, la cantante Demi Lovato reveló por primera vez cuáles fueron las causas que casi la llevaron a la tumba el pasado 24 de julio de 2018.



La exestrella de Disney Channel estaba por cumplir seis años sobria cuando se conoció la noticia que fue ingresada de emergencia al hospital en un estado grave.



Fue durante el podcast "Pretty Big Deal" que la también actriz confesó que su desorden alimenticio y una vida falsa fue lo que la llevó a la sobredosis.



En su relato, la intérprete de "Sorry not sorry" contó que siempre pensó que se encontraba en el camino correcto al realizar ejercicio todo el día y llevar una estricta dieta.



"Yo estaba desgastándome y honestamente creo que eso fue lo que desató todo lo que pasó en el último año: yo pensé que había encontrado la recuperación, cuando no lo había hecho. También, el haber vivido este tipo de mentira y tratar de decirle a todo el mundo que estaba feliz conmigo misma, cuando no era el caso", confesó.

Agregó: "Tenía que trabajar muy duro en el gimnasio, seis días a la semana para mantener la figura que tenía y eso me llevó a un destino, y no quiero volver a irme por ese camino y no estoy dispuesta a destruir mi salud mental para verme de cierta forma".



"Estoy cansada de agotarme con ejercicio y hacer dietas extremas, de las cuales pensé que eran parte de mi recuperación de un desorden alimenticio, cuando en realidad me estaba adentrando más a este. Y ahora pienso que tal vez, mis síntomas no eran tan obvios como antes, pero sí era un problema alimenticio", afirmó la cantante.



La exprotagonista de "Camp Rock" reveló que pasaba el día entero haciendo ejercicio, no salía ni para comer o trabajar.



"Habían veces en las que yo vivía en el gimnasio, e incluso tomaba juntas de trabajo en mis tiempos libres de ejercicio. Estaba asquerosa, pero no tenía que irme, bañarme y podía comer y volver a hacer ejercicio. Eso no era felicidad, ni libertad, ni por lo que había trabajado, ni lo que quería predicar", manifestó.



Ahora, la artista estadounidense vive una vida más tranquila y de aceptación propia. En sus redes sociales ha mostrado la realidad de su cuerpo sin utilizar filtros o photoshop para crear conciencia entre sus seguidores.