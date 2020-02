Matan al rapero Pop Smoke durante asalto a su casa

Pop Smoke tenía 20 años y se hizo famoso en 2019 por su tema 'Welcome to the party'. Foto: Instagram

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El rapero estadounidense Pop Smoke murió en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, luego de haber recibido varios impactos de bala cuando desconocidos asaltaban su vivienda. El artista de 20 años era una de las figuras en ascenso en el mundo del rap.



Según la policía, a eso de las 4:30 de la mañana del miércoles hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego con el cantante. Tras cometer el crimen ambos hombres huyeron a pie y aún no han sido identificados ni detenidos.



El joven fue llevado de emergencia al hospital, pero falleció en el intento de salvarle la vida.



Antes de su muerte, Pop Smoke se tomó una fotografía dentro de su carro con un fajo de billetes.



El nombre real de Pop Smoke era Bashar Barakah Jackson, originario de Brooklyn, New York. El 2019 fue el año que se impulsó su carrera con el tema "Welcome to the Party", éxito que tuvo remixes con Nicki Minaj y Skepta.