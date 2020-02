Leonie von Hase, la nueva Miss Alemania que rompe esquemas

RUST, ALEMANIA.- Ser madre, empresaria y tener 35 años no fueron impedimento para que Leonie von Hase se convirtiera en la nueva Miss Alemania, dejando atrás todos los estereotipos de los concursos de belleza.



La guapa mujer se convirtió en la ganadora de mayor edad de los 93 años de antigüedad del certamen de belleza.



“No tengo ninguna gana de ser la típica Miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más”, afirmó la nueva reina. Asimismo, aseguró que no dejará su rol de madre, por lo que combinará sus deberes con la corona como con los de su hijo y esposo.



La reina de belleza es licenciada en literatura inglesa y trabaja como empresaria en su propia página web sobre moda.



Von Hase, quien destacó no solo por su belleza, aseguró que desde hace mucho tiempo las mujeres ya no están interesadas en luchar por un estándar convencional de belleza, por lo que considera que una mujer es hermosa por su fuerza, el carácter y la autenticidad.

Cambios

Leonie no solo se convirtió en una de las reinas con mayor edad, el concurso también trajo consigo varios cambios como el aumento del límite de edad hasta los 39 años gracias a la organización Miss Germany Corportation (MGC).



Lo que se añadió este año es la participación de mujeres casadas y que ya son madres.



Asimismo, se eliminó la categoría de la prueba del bikini, con el objetivo de premiar por la belleza interior.



De igual forma, el jurado del certamen estuvo formado, por primera vez en la historia, solo por mujeres.



Este año, el concurso buscaba a la "auténtica mujer empoderada" que reuniese las características de independiente, valiente y fuerte.