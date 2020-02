La canción de Angie Flores en concierto final de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El trayecto final de La Academia ya está cerca y los directores de La Academia ha elegido una canción de Laura Pausini para la última interpretación de la hondureña Angie Flores.



La catracha, que es una de las favoritas a llevarse el premio, subirá al escenario por última vez a interpretar "En cambio no" de la cantante italiana.



Una canción que no es fácil, pero que la hondureña ha mostrado sentirse feliz de exponer en el último concierto.



Angie ha sido considerada como una de las alumnas que mejores cambios ha tenido durante su paso por la institución, lo que ha llevado a tener éxito en todas sus presentaciones.



Los jueces del programa la han ovacionado en varias ocasiones y la han llamado "la reina de Honduras" por su increíble talento.



Hasta el momento, Angie no ha perdido ninguno de los duelos y se ha retado a sí misma a cantar temas en inglés, pese a que aún sigue estudiando el segundo idioma.



La final de La Academia se realizará el jueves 23 de febrero a partir de las 8:00 de la noche.



David Bisbal, Lupillo Rivera, Ana Bárbara, Aída Cuevas, Pedro Fernández y Samu estarán en el concierto final.