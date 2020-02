River, el hermano de Joaquin Phoenix que inspiró su discurso en los Oscar 2020

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Joaquin Phoenix fue galardonado la noche del domingo con el premio Oscar a Mejor Actor por su interpretación en Joker; al subir a recibir su galardón, el actor llamó mucho la atención por el conmovedor discurso que recordó a su fallecido hermano, River Phoenix.

La frase: “Correr al rescate con amor y la paz seguirá”, que fue utilizada por Joaquin Phoenix al culminar su discurso, fue escrita por River mientras componía una canción a los 17 años de edad.

A lo largo de su vida River Phoenix había demostrado su talento artístico, tanto en el plano musical como en el plano cinematográfico. Tuvo participación en películas como Indiana Jones (1989) y Running on Empty, el cual le valió para estar nominado al Oscar como Mejor actor de reparto.

Sus inicios

Nacido en 1970, River Phoenix comenzó su trayectoria como actor en Fantasy, un programa televisivo estadounidense en donde tuvo la oportunidad de cantar junto a su hermana Rain, dando así inicio a su carrera.

Posteriormente tendría participaciones cortas en varias cintas como Celebrity, Dyslexia y Sobreviviendo a uan familia en crisis, teniendo un rol protagónico en esta última.

Phoenix es muy recordado por su actuación en Stand by Me, película basada en el libro de Stephen King del mismo nombre. Ahí tuvo un rol protagónico. De igual manera, tuvo una memorable participación en The Mosquito Coast, interpretando a Peter Weir, hijo de Harrison Ford en la trama.

Nominación al Oscar

En 1988 River fue nominado al Oscar como Mejor actor de reparto por su actuación en Running on Empty, un drama que narra la historia de un matrimonio que tiene que ir cambiando de vivienda a raíz de un incidente que provocó la persecución del FBI.

Posteriormente, ese mismo año, interpretó a un joven llamado Indy en Indiana Jones y la última cruzada, la última de la saga por aquellos días.

Previo a su muerte en 1993, River participó en cuatro películas más dejando una buena impresión en la crítica.

De hecho, Joaquin y River son los únicos hermanos en la historia en haber estado nominados a los Oscar en las categorías para actores.

Su trágico fallecimiento

Además del séptimo arte, River Phoenix tenía un prometedor futuro en la industria musical, llegando a tener una banda juvenil llamada Aleka’s Attic que a menudo ofrecía música en vivo en distintos bares nocturnos.

El 30 de octubre de 1993, River iba a tocar música en vivo con su amigo Michael “Flea” Balzary, bajista de los Red Hot Chili Peppers, en un club nocturno de Hollywood. Ambos fueron notificados en la noche de ese día que no se podría llevar a cabo la participación musical porque el local estaba lleno.

En horas de la madrugada del día siguiente River anunció que estaba indispuesto y que no se encontraba bien; minutos más tarde en medio de la euforia que existía en el club nocturno sucedió algo lamentable: el joven de 23 años convulsionó.

River fue llevado en una ambulancia y posteriormente se informó su fallecimiento a raíz de una sobredosis de drogas.

Fue en 2020 que Joaquin Phoenix recordó con profundo dolor a su hermano.