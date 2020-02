J Balvin: "Aquí estamos y tenemos poder"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Para el reggaetonero J Balvin fue un momento inigualable que jamás olvidará. Y no tiene dudas: en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl hubo un claro mensaje al mundo de que los inmigrantes de Estados Unidos tienen poder.



"Fue un momento muy bonito poder estar ahí y poder decir aquí estamos y tenemos poder", expresó el artista colombiano sobre su participación en el show del domingo encabezado por Jennifer López y Shakira.



"Poder de voto, de arrastre, de fuerza y de pujanza", añadió el miércoles en una entrevista con la AP. "Ese mensaje es para el mundo entero".

Balvin apareció como invitado junto a López, mientras que su compatriota Shakira tuvo como acompañante al puertorriqueño Bad Bunny.



Aunque ninguno de los cuatro artistas habló, el espectáculo contenía mensajes políticos sutiles sobre la ansiedad que sienten muchos inmigrantes latinos en Estados Unidos: niños en jaulas, Puerto Rico tras el huracán María y la necesidad de ser escuchados.



López cantó su tema "Let's Get Loud" (que quiere decir algo así como "hagamos ruido") y extendió una capa con la bandera de Puerto Rico por un lado y la de Estados Unidos por el otro. Shakira, por su parte, rindió homenaje a sus raíces colombianas al interpretar el mapalé, un estilo de danza afrocaribeña de la costa colombiana.



J Balvin interpretó "Mi gente", un tema que eligió porque aborda el tema de la tolerancia. Y Bad Bunny cantó con Shakira "I Like It" y "Callaita".



Fue "sin duda alguna el momento más feliz de mi carrera", aseguró Balvin en la entrevista, realizada en el distrito de arte de Miami. Se quedó pensando, y tras una pequeña pausa agregó: "Y personal también", porque "estar ahí es un sueño increíble. ¡Qué gran felicidad!", exclamó con voz suave pero firme refiriéndose a su actuación en la final del fútbol americano.

Para el músico, es algo normal que López, una neoyorquina de ascendencia puertorriqueña, haya mostrado la bandera de la isla: "No tiene nada de nada. Somos latinos y cada uno viene a representar a su país".



"Este es un país de libre expresión y hay que sentirse orgulloso", agregó el artista de 34 años. "Todos sabían que somos latinos los que estábamos ahí".



El cantante de "Bonita" y "Con altura" dijo que junto a López ensayaron las dos semanas previas al espectáculo. Elogió a la superestrella del Bronx "por su experiencia, su comportamiento, el don de gente, su humildad", y dijo que trabajar con ella fue una de sus "mejores experiencias".



Balvin, quien en la entrevista llevaba el pelo teñido por partes y lucía anteojos de vidrios transparentes, lanzó en 2019 el disco "Oasis" junto al también reggaetonero Bad Bunny y en marzo lanzará su sexto álbum de estudio, "Colores".



Laureado con cuatro Latin Grammy y con más de 65 millones de seguidores en sus redes sociales, es uno de los artistas latinos más escuchados a nivel internacional.



"Los sueños son los que me permiten seguir reinventándome", dijo sobre su éxito. "La presión que me hago es bonita, porque es de cumplir sueños. Los sueños permiten inspirar a muchas otras personas a que hagan los suyos".