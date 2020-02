Shannen Doherty anuncia que tiene cáncer en etapa 4

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Shannen Doherty, la estrella de "Beverly Hills, 90210" y "Charmed", ha sido diagnosticada con cáncer de mama metastásico.



La actriz de 48 años anunció "el trago amargo" de la reaparición del cáncer, con el que ya tenía años batallando, en una entrevista este martes.



"Mi cáncer está de vuelta y por eso estoy aquí", dijo a la cadena ABC. "Creo que no lo he procesado".



"Definitivamente tengo días en los que digo, ‘¿por qué yo?’ Y entonces pienso, ‘bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí se merece esto?’ Nadie de nosotros lo merece", dijo Doherty a “Good Morning America” el martes. "No creo que lo haya procesado. Es una píldora amarga que tragar de muchas maneras".



Dijo que una de las razones por las cuales decidió hacer pública su nueva lucha es que su estado de salud podría salir a relucir en la corte. La actriz demandó a la aseguradora State Farm luego que su casa en California sufrió daños en un incendio en 2018.

"Prefiero que la gente se entere por mí. No quiero que sea tergiversado. No quiero que sea un documento de la corte. Quiero que sea real y auténtico", dijo Doherty. "Quiero que la gente lo sepa por mí, sólo que no quería que lo supiera todavía".



El nuevo diagnóstico llega meses después de la muerte de Luke Perry, su coestrella en la novela juvenil que se emitió en toda América Latina ("Beverly Hills, sueños de juventud" y "Clase de Beverly Hills") y España ("Sensación de vivir").



La serie, que se estrenó en 1990 y duró 10 temporadas, siguió las aventuras y romances de un grupo de adolescentes en la muy acomodada ciudad de Beverly Hills.



Doherty, que interpretaba a Brenda Walsh, dejó el show en 1994 después de cuatro temporadas tras encontronazos con los guionistas.



La intérprete regresó a la pantalla chica en 1998 con "Charmed", y ha vuelto a interpretar el papel de Walsh en series derivadas del show original.



Doherty dijo que mantuvo en silencio su recaída mientras filmaba el reencuentro de "90210" el año pasado para honrar a Perry, y mostrar a otros pacientes de cáncer que "nuestra vida no termina en el momento en que recibimos ese diagnóstico -todavía tenemos cosas por hacer".

La primera información sobre su enfermedad se conoció en 2015 cuando demandó a su representante, alegando que su tratamiento se retrasó porque no pudo renovar su póliza de seguro.



A través de redes sociales documentó su batalla contra la enfermedad, publicando fotos de sus escaneos en el hospital. Entró en remisión hace tres años.



Esta vez la enfermedad llegó a la categoría IV, la más seria, que normalmente significa que se ha extendido a otras partes del cuerpo.