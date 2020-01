DJ Khaled, Cardi B y Gaga en la semana del Super Bowl

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- DJ Khaled celebrará su primer triunfo en los Grammy en la ciudad donde el ex presentador de radio construyó su carrera: Miami.



El popular músico se presentará en múltiples eventos previos al Super Bowl esta semana, la cual estará llena de celebridades del más alto nivel incluyendo a Diddy, Shaquille O'Neal, Lady Gaga, Lizzo, Post Malone, Kevin Hart, Vin Diesel, Cardi B, Guns N' Roses y Maroon 5.



"¡Oh sí! Definitivamente estaremos celebrando esta semana. Recuerdo que el Super Bowl vino aquí hace 10 años y fue una ocasión especial. Queremos que sea especial también", dijo Khaled en una entrevista con The Associated Press. "Me emociona que sea en Miami".



Khaled viene de ganar un Grammy a mejor interpretación de rap/cantada por "Higher", una colaboración con el fallecido rapero Nipsey Hussle y el astro del R&B John Legend.

La semana del Super Bowl tratará de igualar a los Grammy, que se entregaron el fin de semana pasado, por el número de músicos estelares que se presentarán antes del espectáculo de medio tiempo del domingo encabezado por Jennifer López y Shakira en el Hard Rock Stadium, donde los 49ers de San Francisco se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City.



Khaled se presentará en el EA Sports Bowl de Bud Light Super Bowl Music Fest, el VEWTOPIA Music Festival y la fiesta de Rolling Stone.



Otros también tendrán varias presentaciones a lo largo de la semana incluyendo a Lil Wayne, Snoop Dogg, the Chainsmokers, DaBaby, Marshmello, Megan Thee Stallion, Meek Mill y Tiesto.



Cardi B se presentará en un concierto para celebrar el avance de la película "Fast & Furious 9"; Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena y Tyrese también estarán presentes mientras Ludacris, Wiz Khalifa, Charlie Puth y el reggaetonero puertorriqueño Ozuna también tendrán presentaciones. La rapera galardonada con el Grammy tendrá una presentación tarde en la noche en LIV y encabezará el VEWTOPIA, en el que también se presentará Nicky Jam.



Lizzo tendrá igualmente un doble turno: Cantará en la serie de conciertos de SiriusXM y Pandora Opening Drive y luego en la fiesta Planet Pepsi Zero Sugar, que también incluirá a Harry Styles y Mark Ronson en el hotel Meridian en Island Gardens.

Gaga, quien encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2017, se presentará en el mismo escenario para AT&T TV Super Saturday Night, realizada un día antes del Super Bowl LIV.



Post Malone se presentará en Bootsy On the Water, un evento de Bootsy Bellows, que tendrá a Kevin Hart como anfitrión. Swae Lee, quien colaboró con Malone en el éxito "Sunflower", realizará un evento para lanzar su colección de zapatos con Giuseppe Zanotti.



Budweiser inaugurará el Hotel Budx en South Beach con eventos con Dwyane Wade y Halsey; Karamo Brown de "Queer Eye" es parte de un evento de Stella Artois; y Guy Fieri será anfitrión de The Players Tailgate 2020.



Shaq's Fun House, el festival musical de la leyenda de la NBA con temática de carnaval, regresará a Miami y tendrá presentaciones de Diddy, Pitbull, Diplo y el mismo Shaq quien usa el nombre artístico de DJ Diesel.



"El fin de semana del Gran Partido nunca ha visto un cartel como este", dijo O'Neal en un comunicado. "Una sede más grande, un carnaval más grande de tamaño de feria estatal, un elenco más grande".



O'Neal envió este comunicado antes de la muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en el que también murieron la hija de 13 años de Bryant, Gianna, y otras siete personas.



En una publicación en Instagram el miércoles, O'Neal, quien sintió gravemente la tragedia, dijo que estaba debatiendo si aún debía ir a Miami.



"Parte de mí quería que me quedara solo mientras reflexionaba lo que significaba mi hermano y su familia para mí y para mi familia", escribió. "Pero pensando lo que habría querido Kobe, ¿qué habría hecho? Kobe habría querido que siguiéramos adelante y celebráramos la vida, así que hagamos eso".



O'Neal dijo que donará todas las ganancias del festival "a las familias que perdieron seres queridos y para la Fundación Kobe y Vanessa Bryant".