SAG Adwars 2020: Scarlett Johansson y Nicole Kidman con doble oportunidad de ganar

Los Angeles, Estados Unidos.- Scarlett Johansson y Nicole Kidman tendrán doble oportunidad de ganar el domingo por la noche en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, pero la capacidad de estos galardones de pronosticar qué sucederá en los Oscar luce turbia esta ocasión.



Entre las películas que compiten por el máximo honor del gremio, mejor elenco, están las favoritas “Once Upon a Time ... in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) y “The Irishman” (“El irlandés”). Compiten con “Parasite” (“Parásitos”) _ apenas la segunda película en lengua extranjera nominada después de “La vita è bella” (“La vida es bella") en 1999 _ “Jojo Rabbit” y “Bombshell” (“El escándalo”).



Debido a que los actores comprenden el mayor porcentaje de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, sus selecciones son seguidas de cerca. Pero los últimos dos años, la cinta ganadora del SAG al mejor elenco no terminó llevándose el Oscar a la mejor película: “Black Panther” (“Pantera Negra”) el año pasado y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (“Tres anuncios por un crimen”) en 2018.



Dos de las principales contendientes a mejor película este año en los Oscar — “Joker” (“Guasón), que es más bien un espectáculo unipersonal, y “1917”, más aclamada por sus logros técnicos — no fueron nominadas a mejor elenco. El sábado, “1917” recibió los máximos honores en los muy predictivos Premios del Sindicato de Productores, que 21 de los últimos 30 años se alineado con la eventual ganadora del Oscar a mejor película.



La ceremonia de los Premios SAG se transmitirá en vivo por TNT y TBS a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del lunes) (6:00pm hora de Honduras) desde el Shrine Auditorium en Los Ángeles.



Realizada tres semanas antes que los Oscar, servirá como una muestra temprana de los chances de favoritos a los Premios de la Academia como Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt y Laura Dern. Johansson está nominada tanto por “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”) como por “Jojo Rabbit”; Kidman por “Bombshell” y la serie de HBO “Big Little Lies”.



Dicho programa está postulado a mejor elenco de una serie de drama, junto con “The Crown”, “Game of Thrones”, “The Handmaid’s Tale” y “Stranger Things”. Por el premio al mejor elenco de una serie de comedia compiten “Barry”, “Fleabag”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel” y “Schitt’s Creek”. La serie de Apple TV Plus “The Morning Show” también recibió tres nominaciones, para Jennifer Aniston, Steve Carell y Billy Crudup.