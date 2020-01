Muere fundador de grupo musical argentino Los Chalchaleros  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Juan Carlos Saravia, fundador del grupo musical folclórico argentino Los Chalchaleros, falleció en Salta a causa de un deteriorado estado de salud, informó el sábado el portal oficial Télam. Tenía 89 años.



Saravia había nacido en la ciudad norteña argentina en 1930 y a los 18 años de edad fundó el conjunto folclórico que se mantuvo activo durante más de medio siglo en Argentina y todo el continente.



Los Chalchaleros fue considerado un grupo insignia de la música nativa del norte del país y Saravia un ícono del folclore argentino. El grupo logró una serie de éxitos como “El cocherito”, “El arriero”, “Paisajes de Catamarca” o “Yo vendo unos ojos negros” que llevaron en gira al folclore argentino por todo el mundo.



Crearon un formato musical con sello propio, tres guitarras y un bombo, que los identificaría como representantes de la música norteña.

Los homenajes no dejaron de sucederse el sábado en las redes sociales, empezando por su propio hijo.



“Un hombre sencillamente maravilloso, quien nunca se animó a ser un gran artista, para no olvidarse de seguir siendo gente! ¡Hasta siempre!!”, tuiteó su hijo, Facundo Saravia.



“¡Se nos fue un GRANDE! Juan Carlos Saravia, tu voz y tu música quedarán grabadas para siempre en nuestros corazones ¡Gracias por tanto CHALCHALERO querido! Que Dios te tenga en su Gloria. Te vamos a extrañar y no te olvidaremos nunca”, tuiteó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.



“Adiós #JuanCarlosSaravia todos los salteños despedimos a uno de nuestros mejores embajadores. Su música y su estilo, perdurarán para siempre en nuestra memoria y será un sello de nuestra tradición”, tuiteba a forma de homenaje personal Gustavo Paul.



Los restos del cantante serán velados hasta pasado el mediodía y está previsto que el sepelio parta a las 14:30 hacia el Jardín de la Paz, donde será enterrado