Enrique Bunbury lanza su nueva canción "Deseos de usar y tirar"

MADRID, ESPAÑA.- Enrique Bunbury estrenó este miércoles el primer single de su próximo álbum "Deseos de usar y tirar" que llegará completamente durante 2020.



"Estreno del primero de los adelantos del nuevo disco (video y audio). En todas las plataformas de streaming", anuncia el mensaje difundido por Bunbury en redes sociales.



A inicios de 2020 el español comunicó su regreso a los escenarios con su noveno disco de estudio.

"Personalmente, este año se me presenta especialmente emocionante. En unos pocos días podréis escuchar el primero de los adelantos de mi nuevo álbum", dijo entonces Bunbury.

"Hemos trabajado muy duro durante todo el año ya pasado. Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy".



Bunbury recomendó a sus seguidores escuchar su nuevo tema con "los oídos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros guiar por la emoción y la capacidad de sorpresa".



"Deseo que los disfrutéis porque os entrego algo muy valioso para mí", agregó el cantante que sigue sumando éxitos en su carrera como solista.

Aquí el nuevo tema: "Deseos de usar y tirar"