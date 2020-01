Alexis Eddy, estrella de MTV, murió por una sobredosis

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.-Alexis Eddy, exparticipante del programa Are you the one? 2017 de MTV, murió por una sobredosis, así lo confirmó su abuela a la prensa británica.



Alexis Eddy, de 23 años de edad, falleció el pasado jueves 9 de enero. La joven fue encontrada sin vida en su departamente en West Virginia, Estados Unidos, por la policía.



"Alexis era una alma perdida", comentó Carol Efaw, abuela de la fallecida a los medios. "Estos programas arruinan a los jóvenes", añadió.

La estadounidense nunca ocultó su problema con las drogas, sin embargo, en los últimos días la chica indicó que se encontraba libre de sustancias prohibidas.

Carol Efaw aseguró que su hijo y nuera están devastados. "La última persona que visitó a Alexis fue su madre y esta aseguró que no vio indicios de que su hija hubiese recaído en las drogas.

Eddy se convirtió en una de las figuras más mediáticas del programa por su fuerte carácter y su historia de vida: entre otras cosas reconoció sus problemas con las adicciones y reveló que su primo es un asesino convicto.