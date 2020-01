Expectativa por mujeres y minorías entre nominados del Óscar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Después de que la Academia del cine de Estados Unidos anuncie este lunes sus nominados al Óscar, uno de los primeros análisis será cuántas mujeres y minorías entraron en contienda.



"Había una vez en Hollywood", la oda de Quentin Tarantino a la meca del cine en los 60, y "1917" de Sam Mendes son apuesta segura en la más importante categoría de mejor película.



Ambas fueron premiadas en los Globos de Oro.



El filme de gánsters de Martin Scorsese "El Irlandés" y la surcoreana "Parasitos" también deben estar entre las 10 nominadas al máximo premio de la noche.



La gran incógnita está tal vez en los postulados a mejor dirección, pues en premiaciones previas no han sido nominadas mujeres ni miembros de minorías en esta categoría.



Ni en los Globos de Oro ni en el influyente premio del sindicato de directores (DGA) fueron nominadas mujeres, destacando la ausencia de Greta Gerwig, aclamada por su trabajo con "Mujercitas".



La polémica por esas omisiones, en una industria criticada por su falta de diversidad, se avivó en las nominaciones a los Bafta, equivalente al Óscar en Gran Bretaña, donde todos los nominados fueron hombres blancos.



Un miembro de la Academia estadounidense dijo a la AFP que anticipa que "este año va a ser muy controversial" de nuevo porque "muchos directores hombres" serán nominados.



"Lamentablemente, solo hay cinco nominados" para mejor director en un "año increíblemente fuerte", dijo, citando nombres como el de Scorsese, Tarantino y Mendes, como seguros en competencia.



La Academia "quiere elegir a los mejores pero también quiere mostrarse sensible con las mujeres y las minorías", explicó Chris Beachum, del sitio web de seguimiento de premios Gold Derby.



Beachum señaló que estrellas no blancas como Lupita Nyong'o, Cynthia Erivo y Awkwafina deberán competir en las categorías de actuación junto a favoritas como Renee Zellweger y Charlize Theron, lo mismo que Eddie Murphy.



"Greta (Gerwig) seguramente tiene chance de convertirse en la primera mujer en ser nominada como directora dos veces", añadió el experto, en referencia a su postulación en 2017 por "Lady Bird".

Muy competitivo

La votación para escoger a los nominados al Óscar terminó el martes pasado, dos días después de los Globos de Oro, lo que significa que los resultados pudieron dar un último impulso a algunos candidatos.



Taron Egerton, que interpreta a Elton John en "Rocketman", se enfrenta a un duro desafío para entrar en la categoría de mejor actor, repleta de talento y liderada por Joaquin Phoenix ("Guasón").



Pero puede que su éxito en los Globos le ayude, dijo Beachum.



Renee Zellweger, que ganó el Globo a la mejor actriz, está segura de contarse entre los candidatos al Óscar, gracias a su aclamado papel como la leyenda del mundo del espectáculo Judy Garland en "Judy".



"1917" está protagonizada por actores poco conocidos, por lo que sus aspiraciones pueden estar también en las categorías técnicas como la de edición, sobre todo al tratarse de un filme que fue hecho como si se tratara de una toma continua.



Otro aspecto que destacará en el Óscar será Netflix, que seguro acumulará muchas nominaciones, aunque eso no se traduzca en estatuillas, como ocurrió en los Globos de Oro, de los que el gigante del streaming salió con las manos prácticamente vacías.



"Ganarán algunos Óscar", dijo Beachum. "Cada año que pasa desde que están en los Óscar han mejorado en nominaciones y triunfos".



Además de por "El Irlandés", Netflix debería recibir nominaciones por la desgarradora "Historia de un matrimonio", por el drama del Vaticano "Los dos papas" y por la cinta biográfica protagonizada por Eddie Murphy "Dolemite".



Pero el votante de la Academia que habló con la AFP advirtió que algunos de los 9.000 miembros, "como cineastas, querrán preservar la experiencia teatral" y escogerán filmes de estudios tradicionales con una larga presencia en las salas de cine.



En la ronda de votaciones que acaba de cerrar se pidió a los miembros que clasificaran sus favoritos sólo para la categoría de mejor película y para la rama específica de la Academia a la que pertenecen.



La votación que determinará los ganadores, en la que los miembros votan en todas las categorías, comienza el 30 de enero y se cierra cinco días después.



Los Óscar se celebrarán en Hollywood el próximo 9 de febrero.