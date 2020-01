Rose McGowan se defiende tras tuitear disculpa a Irán por ataque 

'Querido #Irán, Estados Unidos faltó al respeto a tu país, tu bandera, tu pueblo. 52% de nosotros nos disculpamos humildemente. Queremos paz en tu nación. Somos rehenes de un régimen terrorista. No sabemos cómo escapar. Por favor no nos maten', fue el tuit de la actriz.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Rose McGowan respondió a las fuertes críticas que generó un tuit en el que se disculpó ante los iraníes a nombre de Estados Unidos, por el ataque aéreo que mató al principal general de Irán, y se defendió diciendo que su postura no es antiestadounidense.



"No apoyo a Irán sobre Estados Unidos. Quiero que Estados Unidos sea mejor", dijo McGowan durante una entrevista exclusiva el viernes con The Associated Press.



McGowan, de 46 años, conocida por su participación en la franquicia de películas "Scream", fue una de las primeras mujeres en acusar al productor de Hollywood Harvey Weinstein de acoso sexual y se convirtió en una importante figura del movimiento "MeToo".

"Querido #Irán, Estados Unidos faltó al respeto a tu país, tu bandera, tu pueblo. 52% de nosotros nos disculpamos humildemente. Queremos paz en tu nación. Somos rehenes de un régimen terrorista. No sabemos cómo escapar. Por favor no nos maten", fue el tuit de la actriz.



El jefe de la fuerza de élite Quds de Irán y estratega de la seguridad regional, general Qassem Soleimani, fue asesinado por un ataque aéreo de Estados Unidos la mañana del viernes.

El ataque intensificó las tensiones bilaterales y regionales.



McGowan fue criticada por su tuit del viernes y algunos le sugirieron que se mudara a Irán. La actriz reconoció que su tuit fue inusual.



"Me desperté, estúpidamente vi Twitter. Iba al baño y pensé, ¿qué?'". Agregó que no le cree ni al gobierno de Irán ni al de Estados Unidos.



"Así que pensé hacer algo un poco raro o inusual... de poderse, se debe evitar el derramamiento de sangre", dijo.