"Star Wars: El ascenso de Skywalker" recibe las peores críticas en una década

LOS ÁNGELES, ESTADO UNIDOS.- "El ascenso de Skywalker" tenía la intención de dar un final satisfactorio a cuatro décadas de la historia original de "Star Wars", pero la crítica le dio la segunda peor calificación entre los nueve filmes de la saga galáctica.



Aunque eso no implica, que los millonarias proyecciones de taquilla caigan.



El filme, que marca el regreso del director J. J. Abrams, fue calificado por varios críticos como poco original y con el objetivo de complacer servilmente a la rabiosa base de fanáticos de la franquicia.



El sitio Rotten Tomatoes -que promedia las principales críticas en inglés- le dio una puntuación de 59%, superando por poco a la precuela "La amenaza fantasma" de hace dos décadas (53%).



El diario Los Angeles Times la tachó de "épico fracaso" con una "sucesión de giros baratos".



"En su ansiedad por no ofender, parece más una ficción hecha por los fanáticos que la creación de cineastas profesionales", escribió la revista TIME.



Muchos compararon desfavorablemente la película con "Los últimos Jedi" (2017), ahora ampliamente vista como una producción más experimental de "Star Wars", que los críticos disfrutaron pero que enfureció a una minoría vocal de fanáticos incondicionales.



"El ascenso de Skywalker" ganó igualmente algunos elogios.

Variety la consideró la "aventura más elegante, emocionalmente redondeada y gratificante de La Guerra de las Galaxias desde 'El Imperio Contraataca'", mientras que The Telegraph dijo que la película "da a nuestros héroes el final espeluznante y desgarrador que se merecen".



Para Jordan Hoffman, de The Guardian, la película "encaja como un rompecabezas, una serie de latidos finales que parecen inevitables y perfectos, y diseñados para complacer a todas las partes, siempre y cuando no se piense demasiado en la lógica".



Indiewire declaró que la película es "espectacular y sin inspiración al mismo tiempo", mientras que el diario The New York Times calificó la cinta como "una de las mejores (de la franquicia) y también una de las peores".

"Imposible" complacer a todos

Con todo, expertos esperan que abra este fin de semana en Estados Unidos y Canadá con una taquilla de entre 200 y 225 millones de dólares, lo que la colocaría como uno de los mejores estrenos de la historia del cine.



Las críticas positivas son un "bono", pero la "verdadera prueba" llegará cuando los primeros aficionados vean la película y formen su propia opinión, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore.



En el famoso cine "El Capitán", ubicado en Hollywood, cientos de fanáticos participaban de una maratón de las ocho anteriores películas, que se extiende hasta el jueves.



Para James Wood, director de eventos especiales de ese teatro propiedad de Disney, "El ascenso de Skywalker" es "una carta de amor para los fanáticos y la gente que ha estado allí por estos más de 40 años para poder ver esta película".

Wood indicó además que esta película registró la lista más larga este año de personas pidiendo ser notificadas de cuando los boletos entraban a la venta.



La cinta se estrenó este miércoles en varios países, entre ellos Francia, Alemania y China, antes de llegar a las salas estadounidenses el viernes. En los principales mercados de América Latina -Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México- se verá a partir del jueves.



El club de fans francés Planete Star Wars saltó en defensa de la película después de su llegada a las salas de cine.



"La tarea no fue nada fácil y satisfacer a todos los aficionados era imposible de todos modos", concluyó. "En cualquier caso, J.J. Abrams trabajó duro para darnos la mejor conclusión posible a la saga".